Guardate il blog di Grillo, “dice il giusto sull’auto”

Guardate il blog di Grillo, dice il giusto affermando che la vera mobilità sostenibile è quella senza auto. È quel che ci scrive Massimo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che, per scriverci, la mail è: info@vaielettrico.it

Guardate il blog di Grillo: “La vera mobilità è senza le macchine, a quando un’intervista?”

“G uardate quello che scrive il Blog di Beppe Grillo sulla mobilità elettrica: “La vera mobilità sostenibile è quella senza automobile“. Alla fine è proprio quello che dite voi da sempre: meno significa avere di più! Ed i motori elettrici sono un secolo avanti a quelli endotermici 👍! Grazie per l’informazione che ci date! P.S. Ma un’intervista sul vostro canale Youtube col Beppe Grillo “Nazionale”? A mio avviso sarebbe molto interessante, visto gli importanti temi trattati da entrambi e la visibilità che avreste poi Voi in cambio 😊 “ . Massimo Maspero uardateilsulla mobilità elettrica: “La vera mobilità sostenibile è quella senza automobile“. Alla fine è proprio quello che dite voi da sempre: meno significa avere di più! Eda quelli endotermici 👍! Grazie per l’informazione che ci date! P.S. Ma un’intervista sul vostroA mio avviso sarebbe molto interessante, visto gli importanti temi trattati da entrambi e la visibilità che avreste poi Voi in cambio 😊

Tutti in skateboard, bici e monopattini? Non ci sembra credibile…

Risponde Mauro Tedeschini. Non vorrei deludere il lettore, ma pensare di rinunciare completamente all’auto come suggerisce l’articolo sul blog di Grillo, mi sembra utopistico. Giusto limitare l’uso dell’auto (e comunque ricorrere a veicoli più piccoli e meno o per nulla inquinanti). Ma pensare di utilizzare solo “skateboard, hoverboard, bicicletta, biciclette elettriche, cargo bike, monopattini elettrici e non e seg way… ” mi sembra fuori dal mondo. Occorre fare i conti con la realtà, che ci dice che in molte situazioni non ci sono ancora alternative all’auto. E lavorare per avere mezzi più sostenibili, come emissioni e spazio occupato. Su Grillo, poi, vorrei citare un ricordo personale, che farà sorridere molti di voi, ma che dà anche l’idea di come si muove il comico fondatore del Movimento 5 Stelle. Nei primi anni duemila dirigevo Quattroruote e ci occupavamo molto di mobilità sostenibile…

Beppe e l’auto elettrica: c’è un precedente che mi riguarda

Una sera mi chiama un collega avvisandomi che a Striscia la Notizia stavano parlando di noi. Come? Avevano trovato un vecchio ritaglio di Quattroruote di decine di anni prima in cui si sosteneva che bere un goccetto di birra non impedisce poi di guidare con attenzione. E su quello giù risate e sberleffi, dicendo che l’alcol non va consumato a prescindere, cosa che peraltro all’epoca della mia direzione (e anche prima e dopo) si è ripetuto sempre. Rimanemmo basiti e il mattino dopo chiamai Striscia per capire che cosa gli era saltato in testa. Mi spiegarono che era stato Grillo a chiedere di trovare un pretesto per attaccarci, perché noi a sua volta avevamo attaccato lui. Come? Era da poco uscito un articolo in cui si contestava quel che andava dicendo all’epoca. E cioè che la Renault aveva pronta un’auto elettrica, ma non la metteva in vendita per l’ostracismo delle lobby dell’auto e del petrolio. Noi ritenevamo invece (e lo penso tuttora) che, con le batterie al piombo, le EV non fossero proponibili. Questo era (e forse è tuttora?) Beppe Grillo: ognuno può giudicare.

Guarda i test di Paolo Mariano sul nostro canale YouTube