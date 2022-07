Guarda un po’ Tesla: rimorchio solare con Starlink

Guarda un po’ Tesla: prende tutti in contropiede con la sua ultima trovata: un rimorchio solare, con pannelli estensibili, e un terminale internet Starlink.

Guarda un po’ Tesla: solo un gioco o un progetto per…

Solo un gadget creato per un evento in Germania (IdeenExpo, una conferenza tecnologica per gli studenti delle scuole superiori ad Hannover)? O un assaggio di auto solare Tesla, con autonomia estesa? O, ancora, un modo per promuovere il collegamento satellitare Starlink, lo stesso che è stato offerto come supporto all’esercito ucraino? Come al solito Tesla non ha voluto dare spiegazioni. In passato la Casa di Elon Musk si è dimostrata scettica sulla reale efficacia dei tetti fotovoltaici sulle auto, spiegando che il gioco (il peso aggiunto) non vale la candela. Aggiungendo però che una copertura solare retrattile è prevista sul Cybertruck, il pick-up Tesla che non si ancora non è stato messo in produzione. Di diverso parere sono altre start-up che invece stanno lavorando alacremente per portare le loro auto “solari” sul mercato nel 2023. In particolare l’olandese Lightyear e la tedesca Sono Motors.

In mostra la batteria strutturale 4680

Il trailer solare non era l’unica cosa interessante di Tesla in mostra ad Hannover. C’era anche qualcosa di molto più concreto, il nuovo pacco-batterie 4680, mostrato nel body di un Model Y. È un’innovazione sulla quale il team di Elon Musk conta molto, sia per diminuire di molto l’incidenza del peso delle celle, sia per agevolare il lavoro nella catena di montaggio. Posizionando facilmente il pacco nella console centrale. Una prima verifica è stata svolta da uno specialista di cui Elon Musk ha grande stima, Sandy Munro della Munro & Associates, con risultati molto confortanti. Secondo Munro, la nuova batteria strutturale 4680 potrebbe assicurare a Tesla un duplice vantaggio. Ovvero costi di produzione più bassi (un’ossessione per Musk) e minor peso, con evidenti vantaggi su consumi e autonomia. La nuova fabbrica texana sarà la prima a utilizzare la 4680 in produzione.

— Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube —