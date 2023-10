Marco Rossato e Igor Macera, i due velisti disabili dell’associazione I Timonieri Sbandati, con il vento, il sole del fotovoltaico e anche l’ausilio di un motore elettrico per le manovre hanno concluso il loro Giro d’Italia a Vela tra i porti italiani. Li abbiamo incontrati al Salone di Genova.

La circumnavigazione sostenibile

Partiti dal Salone di Venezia a giugno il 24 settembre approdano al Salone di Genova dopo 1700 miglia, 99 giorni in mare e 45 approdi.

La circumnavigazione sostenibile della penisola, il progetto “Giro d’Italia a Vela – Navigare Oltre i Limiti”, si conclude a Genova dove il gruppo d’ingegneria marittima Ingemar, sponsor tecnico del Salone, ha installato un pontile Marina4all: “Sono 40 metri quadri di superfice ed è dotato di appositi accorgimenti e ausili tecnici che consentono all’equipaggio e a tutti gli ospiti di spostarsi con imbarco/sbarco in totale autonomia e di sezioni semi-affioranti che durante la permanenza al Salone assorbono i residui di idrocarburi in sospensione“. Un’azione di sostenibilità marina.

Poco vento, il supporto di fotovoltaico e motore elettrico

Lungo e denso il diario di bordo della circumnavigazione dei due skipper. Ecco il passaggio sul sistema di propulsione. “In molte altre tappe, purtroppo, è mancata la spinta del vento ma con mare calmo che ha giocato a favore dell’autonomia del motore elettrico. In generale Tornavento ha compiuto il 70/80% del viaggio a vela, il restante con propulsione elettrica alimentata dal fotovoltaico di bordo. Tutto sommato il peso maggiore di questo Giro d’Italia è stato il dover percorrere molte parti della rotta a velocità medie di pochi nodi per lo scarso aiuto del vento, ma le emozioni condivise in mare e nei tanti approdi toccati hanno reso di gran lunga più che positivo il bilancio di questa lunga avventura“. Evidente l’apporto del motore elettrico.

Tornavento in elettrico, motore da 15 kW

Abbiamo parlato con Marco Rossato del sistema di propulsione scelto per la navigazione. “Tornavento è un natante a vela di circa 9,5metri per 4 tonnellate di stazza dove abbiamo installato da circa 2 anni un Bellmarine (mod. DriveMaster 15W) da 15kW ed un gruppo di accumulo LiFePo4 della MasterVolt per 200A/48V (9,6 kWh)“.

Questi i dati principali del sistema. Ed ecco il test prima del Giro d’Italia a Vela. “In tutta la stagione 2022, abbiamo utilizzato la barca per diversi trasferimenti (Viareggio-Fiume Magra oppure Viareggio – SE.VE. M.M. La Spezia). Parliamo di rotte da 16,5nm (consumo pari a circa il 40%) e 23,5 (consumo pari a circa il 70%)“.

Nel quotidiano recupero totale dell’energia della batteria

Oltre i dati, il commento di Rossato sull’esperienza in elettrico: “A far sorridere è il consumo per l’utilizzo quotidiano con uscite e piccole tratte fronte la costa della Versilia dove ovviamente andiamo a vela. Il motore in questo caso lo utilizziamo solo per uscire ed entrare in porto“.

Ebbene “Il consumo non è mai andato oltre il singolo kWh (0,8kWh per essere precisi) e tale energia è recuperabile dal solare (o da recupero del motore in andatura a vela). In pratica si è autonomi. Non una cosa scontata e spesso sottovalutata“. Insomma l’autoproduzione in navigazione permette di “rabboccare” la batteria e ritornare carichi in porto.

Il progetto ha visto il sostegno di Assonautica, Guardia Costiera, Associazione Nazionale Marinai, Lega Navale, Regione Toscana, Marina Militare, Saloni di Venezia e Genova e molti altri enti e istituzioni.

