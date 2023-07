GATE (IVECO): il furgone elettrico si paga a chilometro

GATE – Green & Advanced Transport Ecosystem – di IVECO debutta nel mercato italiano con un progetto pilota di noleggio a lungo termine a chilometro riservato ai veicoli commerciali 100% green. A partire da oggi, la nuova società di Iveco Group offre una formula pay-per-use e flessibile, corredata da una serie di servizi aggiuntivi.

L’ecosistema avanzato di GATE (qui il sito) mette a disposizione tre diversi pacchetti: Easy, Energy ed eManager. Ognuno comprende opzioni per le stazioni di ricarica e servizi dedicati, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, dalle consegne per l’ultimo miglio ai trasporti a lungo raggio.

L’offerta di GATE al lancio ha come protagonista il nuovo eDAILY, il veicolo commerciale elettrico di IVECO. Nel prossimo futuro l’offerta sarà ampliata per includere truck elettrici per il trasporto pesante, a batterie e a celle a combustibile.

La caratteristica più innovativa di GATE è la formula pay-per-use, che permette il passaggio da un noleggio con canone mensile fisso a un’offerta su misura incentrata sull’utilizzo stimato del veicolo da parte dell’utente e conguagli successivi basati sui consumi effettivi.

L’offerta a prezzo per chilometro comprende un pacchetto completo di servizi che semplifica la transizione ai veicoli elettrici.

Con il supporto di partner come Bridgestone, Wefox e altri in fase di definizione, GATE offrire una gamma completa di servizi:

-manutenzione e riparazione;

-gestione di tasse e immatricolazioni;

-punti di ricarica pubblici e privati;

-un servizio pneumatici dedicato;

-copertura assicurativa;

-una gamma completa di soluzioni telematiche integrate, come il monitoraggio digitale delle flotte.

Simone Olivati, Head of GATE e Financial Services Iveco Group, ha dichiarato: «Siamo pronti a sbloccare il futuro e orgogliosi di accompagnare i nostri clienti verso la mobilità di domani, lavorando insieme al progresso di una società più sostenibile».

Dopo il lancio in Italia, il piano prevede di estendere questo innovativo modello di business in altri Paesi europei nel 2024.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-