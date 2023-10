Fotovoltaico nelle cave dismesse: urge accelerare

Fotovoltaico nelle cave dismesse: le associazioni di categoria invocano iter burocratici più veloci. L’energia prodotta andrebbe a un settore a forti consumi. Senza impattare su zone ad alto interesse storico, naturalistico o abitativo.

Fotovoltaico nelle cave dismesse: fermo in istruttoria il 76% delle domande

La richiesta è stata avanzata da Federbeton, (produttori di cemento e calcestruzzo), e Anepla (produttori estrattori lapidei ed affini). Per le cave dismesse il fotovoltaico rappresenta un’opportunità immediata. Destinarle all’installazione “permetterebbe di accelerare le strategie di decarbonizzazione dei settori cosiddetti hard to abate come quello del cemento“. Con soli mille ettari di superficie dedicati al solare, si ridurrebbe l’emissione di CO2 di circa mezzo milione di tonnellate. Ma a oltre un anno dalla conversione in legge del cosiddetto DL Ucraina, che ha introdotto un iter semplificato, la burocrazia resta un collo di bottiglia. Delle 814 istanze protocollate relative alle sole iniziative fotovoltaiche, solo il 2,7% è si è concluso definitivamente. L’1,7% è in fase conclusiva di predisposizione provvedimento, mentre il 76% è bloccato in fase di istruttoria tecnica.

Serve uno snellimento già in fase di VIA

Spiega Nicola Zampella di Federbeton: “Usufruire di energia da rinnovabili puntando su territori idonei all’installazione di fotovoltaico, garantirebbe un risparmio potenziale di emissioni di oltre il 5%. Non solo: le estensioni di cava in prossimità degli impianti di produzione, renderebbero autonomi gli stessi impianti nell’approvvigionamento energetico. Oltre al vantaggio per la decarbonizzazione, si eviterebbero i rischi derivanti dall’instabilità dei costi energetici, con perdita di competitività dell’industria italiana“. Aggiunge Francesco Castagna di Anepla: “I dati evidenziano come sia imprescindibile un forte intervento di riorganizzazione, a partire dalla fase istruttoria in Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA). Affinché la fase burocratica non finisca, ancora una volta, a determinare un collo di bottiglia che penalizzi, invece che sostenere, le migliori iniziative imprenditoriali“.

