Fiera di Primiero e Siena: le colonnine ci sono, ma spesso di fatto inagibili o (come nella città toscana) mai attivate, segnalano due lettori. Vaielettrico risponde.

Fiera di Primiero: ricariche capillari, ma spesso inaccessibili

“V orrei complimentarmi con il Comune di Fiera di Primiero per la capillarità delle colonnine e anche per il fatto che sono presenti ben due colonnine ad alta potenza (4 prese DC). Rispetto alla situazione dei Comuni montani Veneti, è una rarità. Segnalo però le problematiche riscontrate per la ricarica, per le quali chiederei al Comune di attivarsi con segnaletica orizzontale. Questo al fine di rendere effettivamente efficace tale servizio per chi possiede un’auto elettrica. Per esempio: nella colonnina di Via Angelo Guadagnini (AC) la strada risulta con divieto di accesso salvo autorizzati, ma non si specifica se l’auto elettrica è autorizzata. Nella colonnina di Via Risorgimento (AC) ho trovato un’auto termica parcheggiata (dalle recensioni sembra sia una cosa costante e mai sanzionata). E nella colonnina di Via Dante (Ac e DC) il cartello orizzontale riporta uno stallo per auto elettriche e uno per handicap. Non ho potuto ricaricare, salvo occupare stallo Handicap e chiaramente ho desistito “.

Fiera di Primiero: stalli utilizzati come parcheggio

“ Nella pratica a fronte di 8 stalli per auto elettriche in AC e 4 in DC, gli stalli in AC sono solo 4. O meglio 3, considerato che uno non è accessibile per divieto, Ho dovuto girare per Fiera di Primiero 30 minuti per trovare uno stallo libero, a fronte di almeno 5 stalli liberi da applicazione. A fronte di un consistente investimento da parte di Neogy e del Comune e di un cospicuo numero di colonnine, la situazione è assolutamente errata. Problema confermato dai commenti su Nextcharge. Addirittura la colonnina di via Risorgimento sembra uno spazio dedicato ai clienti della banca: trovi SEMPRE parcheggiate auto termiche non in ricarica. Bisogna sistemare la situazione per diventare effettivamente un Comune virtuoso e soprattutto consentire agli utenti che hanno necessità di un servizio indispensabile di usufruirne. E consentire all’operatore delle colonnine di remunerarsi correttamente dell’investimento “ . Riccardo Danesin

A Siena colonnine installate da mesi, ma mai attivate

“È incredibile, ma per esempio a Siena è da mesi che ci sono colonnine già istallate, ma ancora da attivare, che stanno marcendo in piazzali abbandonate al loro destino“. Claudio Meocci

Risposta. Racconti di questo genere ci stanno arrivando da tutta Italia: le ricariche ci sono (e finiscono nelle statistiche e nelle app), ma spesso di fatto non sono utilizzabili. Perché guaste, spente o inaccessibili. Un ruolo importante spetterebbe alle Polizie Locali e, ovviamente, ai Comuni, anche per non vanificare un lavoro importante come quello realizzato a Fiera di Primiero.