Fiat 500e 3+1 ICON con 48.600 km vendesi. La propone Maurizio, un lettore. L’auto è stata immatricolata nell’aprile del 2021: il prezzo richiesto è 25.000 euro. Per le vostre proposte (cessione o acquisto), potete scrivere a info@vaielettrico.it ,

Fiat 500e 3+1 ICON del 2021 a 25 mila euro

Immatricolazione : aprile 2021

: aprile 2021 km percorsi: 48.600

48.600 Prezzo richiesto: 25.000 euro

25.000 euro Contatti: info@vaielettrico.it

Ecco la descrizione di Maurizio: “Vi seguo da qualche anno e sono molto contento di essermi iscritto, i vostri commenti sono sempre molto equilibrati e soprattutto confermati da dati chiari. Vorrei mettere in vendita la mia “amata 500E” per acquistare la sorella maggiore 600E, di seguito le caratteristiche. 500E 3+1 ICON anno di immatricolazione 2021 aprile. prezzo richiesto €25.000,00. Km 48.600, in febbraio 2023 in occasione del tagliando mi hanno dichiarato che la batteria di trazione è ancora al 100%. In quella occasione ho esteso la garanzia generale di altri 4 anni. È dotata della guida autonoma di 2° livello. E Pack co-driver, che comprende, 6 altoparlanti, sensori di parcheggio 360°, urban blind spot, telecamera posteriore con griglie dinamiche,adaptive cruise control, retrovisori esterni elettrici con sbrinamento. Inoltre il Pack Comfort che consiste nei sedili anteriori regolabili a sei vie, bracciolo anteriore con vano portaoggetti e il mobiletto portaoggetti. I cerchi sono in lega diamantati da 17“.

Le ultime offerte / Tesla Model 3, Nissan Leaf, VW ID.4, Kia eNiro …

Tesla Model 3 LR vendesi con 82 mila. La propone Rudy, un lettore lombardo. L’auto è stata immatricolata nel marzo del 2019 e ha 82 mila km: il prezzo richiesto è di 29.750 euro. Contatti: info@vaielettrico.it

Volkswagen ID.4 Pro Performance vendesi: la propone Alessio, un lettore toscano. L’auto è stata immatricolata nel dicembre 2021 e ha 35 mila km, il prezzo richiesto è 38.500 euro. Per informazioni potete scrivere aalessiogiorgi78@gmail.com Pro Performance vendesi: la propone Alessio, un lettore toscano. L’auto è stata immatricolata nele hail prezzo richiesto èPer informazioni potete scrivere aalessiogiorgi78@gmail.com

Nissan Leaf 40 kWh del 2021 vendesi. La propone Antonio. L’auto è stata immatricolata nel novembre 2021 e ha solo 15 mila km, il prezzo richiesto è 21.000 euro. Contatti: barbato.toni@gmail.com. devendesi. La propone Antonio. L’auto è stata immatricolata nel novembre 2021 e ha soloil prezzo richiesto èContatti: barbato.toni@gmail.com.

Kia E-Niro 64 kWh . Ecco la proposta di Eugenio, un lettore cagliaritano:“Vendo Kia Niro 64 kWh. L’auto è del febbraio 2021, ha 78.000km. Ricaricata quasi sempre da casa e sempre all’80% . Tenuta molto bene. Richiesta 30.000 euro”. Contatti: info@vaielettrico.it