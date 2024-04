Fastweb arriva nel mercato energia con una proposta rivoluzionaria: canone fisso, fasce di consumo, trasparenza e la promessa di zero vincoli.

Fastweb ha ufficialmente annunciato il suo debutto nel mercato dell’energia. Lo farà però con un approccio radicalmente diverso da quello a cui siamo abituati. Con un’offerta che sembra presa in prestito dalla telefonia con prezzi fissi, chiari e comprensivi di tutto (iva, accise, prezzi di trasporto, etc…).

Per ora si rivolge ai privati, ma a brevissimo anche le aziende potranno scegliere Fastweb Energia.

L’offerta Fastweb Energia

Fastweb offre contratti con canone fisso che variano in base alle esigenze del consumatore. La grande novità (per il settore energia) è che il prezzo comprende tutto: spesa materia prima, spesa per trasporto e gestione contatore, spesa per oneri di sistema, accise, iva, etc. Inoltre le famiglie possono contare sulla certezza di una spesa fissa mensile.

Nello specifico le offerte per ora sono tre: Fastweb Energia Light che costa 45 euro al mese e offre 1.500 kWh all’anno, Fastweb Energia Full a 65 euro al mese per 2.500 kWh all’anno e Fastweb Energia Maxi a 95 euro al mese per 4.000 kWh all’anno. I consumi non sono frazionati, ma annui, mentre le bollette sono mensili.

Qualora si sforassero i consumi compresi nel contratto il prezzo a kWh sarà di 0,45 euro. Queste sono le tariffe da considerare per forniture da 3 kW, presto saranno resi disponibili anche i canoni per le famiglie più energivore.

Offerta nell’offerta

Fastweb si è posta l’obbiettivo di realizzare 150 milioni di euro nei primi tre anni. Per riuscirci punta su una grande partenza. E per partire alla grande offre 5 euro di sconto agli abbonati Fastweb, ma soprattutto blocca, per tutti, il prezzo per i primi 5 anni. Un’offerta lancio che durerà solo le prime tre settimane, ma che potrebbe essere anche prolungata.

Niente tariffe speciali per le ricariche

Fastweb fornirà energia 100% proveniente da fonti rinnovabili; una strategia green che però non va oltre l’approvvigionamento. Infatti, per ora, non sono previste tariffe particolari per che ha bisogno di molta energia, per esempio per ricaricare nel box la propria auto elettrica. “Se questa sarà una richiesta che verrà dai nostri clienti – spiega Walter Renna, AD Fastweb- sicuramente la prenderemo in considerazione”.

