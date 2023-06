Eve Double Pro-line, la ricarica smart di Alfen

La gestione “intelligente” dell’energia nelle stazioni di ricarica semi-pubbliche. L’esempio di Alfen, che con Eve Double Pro-line offre un doppio punto di ricarica con funzioni avanzate.

Con lo sviluppo dei moderni sistemi di ricarica per EV, la necessità di creare un’infrastruttura stabile ed efficiente è considerato un passo fondamentale per rendere quanto più capillare il passaggio alla mobilità elettrica e sostenibile.

In questo contesto, stanno assumendo maggiore rilevanza le strutture di ricarica installate nelle aree cosiddette semi-pubbliche, come aziende, centri commerciali o supermercati. Luoghi a media/alta frequentazione in cui spesso si trovano vari impianti di ricarica gestiti da un unico operatore, la cui efficienza è sempre più legata ad un uso “intelligente” dell’energia erogata.

I sistemi Alfen

Diversi player di settore lavorano da tempo in questa direzione, aiutati anche dall’evoluzione continua della tecnologia. Alfen, azienda olandese, ha come suo prodotto di punta Eve Double Pro-line. E’ un sistema con funzioni “smart” avanzate di gestione dell’energia, ideato appunto per gli spazi semi-pubblici.

Alfen è un’azienda che da quasi 90 anni si occupa di prodotti e progetti innovativi nel mondo dell’energia elettrica.

Dal 2008 ha iniziato ad interessarsi specificatamente di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e oggi offre una gamma completa di sistemi domestici, aziendali e per aree pubbliche.

Le infrastrutture di ricarica Alfen sono disponibili in una varietà di potenze e funzionalità e sono dislocate in più di 25 Paesi europei.

Una “rete” di gestione energetica

Eve Double Pro-line è pensato per le installazioni ad alta frequentazione, come supermercati o aziende, e ha tra le sue principali funzionalità quella di “fare rete”. Si tratta di un meccanismo per cui molteplici strutture collegate tra loro comunicano per gestire la richiesta di potenza energetica dei veicoli in carica in quel dato momento.

In questa maniera, tramite un algoritmo comune, le colonnine si suddividono in modo “intelligente” l’energia da erogare, a seconda della potenza disponibile, ottimizzando al massimo i tempi di ricarica su ogni presa.

Questa funzionalità della Eve Double Pro-line si chiama Smart Charging Network (SCN) e permette di avere fino a 100 sistemi Alfen con prese singole e 50 con prese doppie collegate in un’unica rete nello stesso luogo.

Versatilità di configurazione

La gestione quanto più intelligente della ricarica è un elemento centrale su cui si focalizza lo sviluppo delle principali infrastrutture odierne. Anche Alfen ha previsto che la sua Eve Double Pro-line si comporti in maniera dinamica a seconda delle necessità.

Il prodotto è dotato di un doppio punto di ricarica da 22 kW ciascuno ma la potenza varia sulle due prese in base all’effettiva richiesta dei veicoli connessi e della disponibilità sulla rete. In automatico.

È quindi possibile, per evitare sprechi di energia (ma anche costi di allaccio superiori), configurare il sistema con una sola linea di alimentazione da 22 kW.

Questo perchè, spiega Alfen, “in corrente alternata (AC) la potenza di 22 kW è solo una potenza di picco e viene raggiunta in realtà da pochissime auto e solo per pochi minuti durante tutto il processo di ricarica. Avere una potenza disponibile effettiva di 2×22 kW potrebbe quindi essere non necessario e inutile”.

Dotazioni targate Alfen

Oltre alle due prese di ricarica, Eve Double Pro-line si presenta con altri punti di forza, considerati ormai basilari in un mercato di settore sempre più evoluto.

Quindi, anche qui, ritroviamo l’interfaccia di utilizzo dotata di schermo a colori (con la possibilità di inserire un logo personalizzato), un lettore RFID integrato che supporta l’identificazione dell’utente, e un misuratore MID che rende possibili i pagamenti. Ovviamente c’è la connessione Internet 4G/Ethernet, con dati disponibili da sistemi gestionali di terze parti.

Infine, essendo concepito per spazi pubblici aperti e per un’alta frequenza di utenti, il prodotto è compatto, con un involucro resistente e può essere montato su palo o a muro.