Esce di fabbrica eActros, primo camion elettrico Mercedes

Uscirà domani dagli stabilimenti Mercedes Benz il primo esemplare di eActros. E’ il camion con il quale la casa della Stella debutta nei veicoli da trasporto 100% elettrici prodotti in serie.

Sono coinvolti gli stabilimenti di Gaggenau, Kassel e Mannheim per i vari componenti come l’assale elettrico e i pacchi batteria, mentre l’assemblaggio, che comncerà il 7 ottobre, avverrà nello stabilimento di Wörth.

«Il lancio della produzione di componenti per il primo camion completamente elettrico prodotto in serie con la stella Mercedes è di grande importanza per noi _ ha affermato Yaris Pürsün, Head of Global Powertrain Operations Daimler Truck _. Grazie ai nostri pacchi batteria, all’assale elettrico e ai componenti del sistema di trasmissione , siamo ampiamente coinvolti nel rendere l’ eActros un veicolo di qualità Mercedes Benz che sarà a zero emissioni di carbonio a livello locale su strada e ha valori interni impressionanti. Con eActors stiamo inaugurando una nuova era».

Il Centro di competenza per la mobilità senza emissioni (KEM) di Mannheim assembla i singoli moduli batteria in pacchi completi e li testa. Un pacco batteria per un eActros prodotto in serie è composto da sei moduli batteria singoli. E’ lungo quasi 2,20 metri, largo 75 cm e alto 55 cm. A seconda della versione, eActros monta da tre o quattro pacchi batteria, ciascuno con una capacità di circa 105 kWh. Grazie a una capacità massima di 420 kWh, può raggiungere un’autonomia fino a 400 chilometri. L’eActors può essere caricato fino a 160 kW: quando è collegato a una normale stazione di ricarica CC da 400 A, i tre pacchi batteria richiedono poco più di 1 ora per caricare dal 20 all’80 percento.

Lo stabilimento di Kassel assembla l’assale elettrico completo, costituito dal ponte assale, dal motore elettrico e dagli elementi di trasmissione mobili. L’asse centrale è premontato per primo. Ciò comporta tra l’altro il fissaggio dei mozzi delle ruote e dei dischi dei freni al ponte dell’assale. L’unità motrice, compresa la trasmissione a due velocità, è premontata in parallelo. Lo stabilimento di Gaggenau fornisce i componenti per la trasmissione per questo passaggio.

L’intera unità di azionamento, inclusa la trasmissione a due stadi, è montata sulla stessa base della sua controparte convenzionale. Di conseguenza, è possibile integrare i processi di produzione e assemblaggio dell’assale elettrico nelle linee di produzione esistenti parallelamente alla serie di produzione convenzionale. L’assemblaggio finale, come detto, avviene nell’impianto Wörth.

Il peso totale ammesso dell’eActros ammonta a 26 tonnellate. Il carico utile risulta quindi di 40 tonnellate, ridotto soltanto di 700 kg rispetto a un veicolo industriale equiparabile con motore a combustione interna.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—