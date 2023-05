La Casa modenese ha avviato un’importante collaborazione con il Politecnico di Milano per studiare e sviluppare la guida autonoma anche sui veicoli a due ruote. I primi test su una Eva Ribelle RS.

Lo studio di una tecnologia complessa come quella della guida autonoma dei veicoli investe già da tempo anche il settore motociclistico. È vero, il tema è molto “caldo” soprattutto nel mondo auto, dove lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è certamente ad uno stato più avanzato, ma non per questo il settore delle due ruote è estraneo alla rivoluzione in atto.

L’introduzione di sistemi sempre più intelligenti sulle nostre moto è ormai una costante e abbiamo già assistito ad alcuni esperimenti di guida autonoma, più o meno riusciti, da parte di BMW, Yamaha e Honda.

In questa visione di futuro che non appare poi così lontana sembra crederci seriamente anche Energica, punto di riferimento nel settore delle moto elettriche ad alte prestazioni. La Casa modenese ha infatti da poco avviato una collaborazione con il Politecnico di Milano per studiare e sviluppare la tecnologia di guida assistita sui veicoli a due ruote.

Una Eva Ribelle che si guida da sola?

Il “robo-rider” per motocicli è un’ambiziosa innovazione che Energica supporta e valorizza tramite #StayChargeEDU, progetto di formazione dedicato a scuole ed Università per promuovere la cultura dell’elettrico Made in Italy tra i giovani.

Questa nuova unione di intenti, ma soprattutto di know-how ingegneristico, con il PoliMI è guidata da un team di ricercatori del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, al quale Energica ha consegnato una Eva Ribelle RS su cui iniziare a lavorare al progetto di guida autonoma.

Ad oggi è in corso la prima fase, quella di installazione di sensori sul veicolo, con potenziometri sospensione, IMU e GPS RTK per il posizionamento. È stata progettata inoltre una scheda di acquisizione dei canali analogici e CAN per convertirli in uno stream di dati ethernet.

Moto e guida autonoma: futuro incerto

Tra qualche settimana gli ingegneri del Politecnico porteranno in pista la moto per i primi rilevamenti, da cui poter trarre dati utili per la realizzazione effettiva del progetto guida autonoma.

Troppo avveniristico? Inevitabile? Impossibile? La risposta la darà il tempo. Certo, se la e-mobility va verso una precisa destinazione, anche un settore importante come quello delle due ruote dovrà essere capace di inserirsi nel nuovo sistema. E chi produce le moto del futuro lo sa bene.

Con l’introduzione di un auto-pilota, alcuni dogmi fondamentali come il piacere di guida e il divertimento, intrinsechi quando si sale in sella ad una moto, saranno a rischio. Resta da capire se sarà un’evoluzione accettabile o meno dai motociclisti di domani.

