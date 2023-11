eMove, l’App che consiglia l’auto elettrica giusta per te

Una App che aiuta a scegliere l’auto elettrica più adatta alle proprie abitudini di guida quotidiane. Dalla collaborazione tra Findomestic e Tate nasce eMove, strumento digitale che semplifica la ricerca di veicoli a zero emissioni in base alle esigenze degli utenti.

Sapersi muovere tra le fitte pieghe del mercato quando si decide di acquistare un’automobile non è mai cosa semplice. Non lo è per la compravendita per così dire “tradizionale”, men che meno per quella dei veicoli elettrici. Proprio perché si tratta di un settore fresco, in espansione ma ancora poco conosciuto dal grande pubblico (soprattutto in Italia), è abbastanza facile ritrovarsi spaesati nella giungla di informazioni che vengono fornite. Tra autonomie, kilowattora, ricariche ecc…

Chi si affaccia alla mobilità elettrica per la prima volta si trova quindi il più delle volte a non riuscire ad identificare un modello di auto green appropriato alle proprie esigenze.

Viaggio che fai, EV che trovi

Per aiutare i potenziali “acquirenti elettrici” a trovare quello che fa al caso loro, l’azienda tech e utility Tate ha ideato insieme al partner Findomestic una App speciale.

Si chiama eMove, un sistema che riesce a consigliare i veicoli elettrici più adatti alle esigenze di ciascun utente semplicemente “studiandone” le abitudini di guida quotidiana.

In sostanza, il sistema funziona grazie ad un algoritmo che raccoglie ed elabora tutte le informazioni utili che l’utente rilascia riguardo ai suoi percorsi quotidiani. Dai viaggi alle principali distanze percorse, dai percorsi preferiti casa-lavoro alle gite fuori porta.

Dal quadro personalizzato, l’App individua e suggerisce al cliente l’auto elettrica che, in base alle caratteristiche, più si adatta alle sue esigenze di guida.

Più l’utente è preciso e dettagliato nel descrivere i propri spostamenti, più il consiglio finale sarà affidabile.

Ovviamente eMove ricerca le auto elettriche in un catalogo digitale costantemente aggiornato, quindi non c’è il rischio di perdersi l’ultimo modello appena uscito.

C’è anche il prestito green

Il progetto eMove si propone di diventare uno strumento utile per la ricerca personalizzata della propria futura auto elettrica, ma anche un modo per incentivare una tale scelta green.

Una volta identificata l’auto, infatti, all’utente viene data la possibilità di accedere ad un prestito online a tasso agevolato Green di Findomestic per finanziare l’acquisto.

eMove è già disponibile in beta e scaricabile su Google Play e App Store.

