Elettrico usato, auto d’occasione in vetrina

Debutta oggi la nostra riubrica “Elettrico usato”, una raccolta di auto d’occasione segnalate dai lettori. La troverete qui sotto con le tre proposte più recenti. Per consultare le altre basterà cliccare sulla prima e scorrerle tutte. E’ un servizio gratuito che Vaielettrico mette a disposizione di ogni automobilista elettrico. E’ sufficiente inviare l’offerta di vendita via mail a info@vaielettrico.it , corredandola di almeno tre fotografie della vettura.

Venditore e acquirente, istruzioni per l’uso

Descrivete liberamente le caratteristiche del veicolo e come l’avete utilizzato. Attenzione, però, dovrete indicare:

-modello e allestimento

-anno di immatricolazione

-km percorsi

-città di residenza

-prezzo richiesto

Questi dati compariranno nel richiamo della home page e serviranno ai potenziali acquirenti per una preselezione delle proposte.

Chi è interessato all’acquisto dovrà a sua volta inviarci una e-mail, sempre a info@vaielettrico.it e noi lo metteremo in contatto con il venditore. Se la trattativa andrà in porto il venditore dovrà comunicarcelo, in modo da poter ritirare l’annuncio.

Per le auto elettriche d’occasione il mercato è ancora embrionale. Tuttavia gli addetti ai lavori scommettono che dal prossimo anno esploderà, con la sostituzione della prima ondata di modelli immatricolati a partire dal 2018.

Auto1.com, il boom di compravendite è già iniziato

Secondo un report appena pubblicato da Auto1.com, sito leader di compravendite auto B2B in Europa, già l’anno scorso di sono visti i primi segnali del boom, con un aumento delle transazioni del 50%.

AUTO1.com ha effettuato un’analisi dei propri dati relativi al commercio di auto elettriche (EV) d’occasione e ha condotto un sondaggio online su oltre 15.000 dealer partner. Nel 2022 ha raggiunto quota 18.000 EV venduti, con un aumento di oltre 6.500 unità rispetto all’anno precedente

Questi numeri in crescita mostrano un trend di graduale diffusione dei veicoli elettrici anche nel mercato delle auto usate.

Francesco Rocchi, Director Sales & Remarketing Italy di AUTO1 Group ha commentato: «I veicoli elettrici si stanno diffondendo con volumi significativi nel mercato delle auto usate. Tramite AUTO1.com, i dealer hanno accesso al mercato europeo delle auto usate B2B e possono quindi contribuire alla trasformazione del settore. I commercianti di tutta Europa possono sempre avvalersi del nostro ampio stock, che include una quota crescente di auto elettriche usate».

Auto elettriche più “fresche” (e più care) nel 2022

il 70% di tutti i BEV, HEV e PHEV commercializzati su AUTO1.com aveva un’età compresa tra uno e cinque anni. Circa il 30% di tutti gli EV commercializzati aveva un chilometraggio inferiore a 10.000 km. Questo evidenzia chiaramente come gli EV siano decisamente un “usato fresco”.

Nel 2022 un terzo dei veicoli elettrici commercializzati aveva un prezzo compreso tra 20.000 e 35.000 euro, mentre nel 2021 solo un quinto delle auto commercializzate rientrava in questa fascia. Solo il 15% di tutti i veicoli elettrici commercializzati sulla piattaforma nel 2022 aveva un prezzo inferiore a 10.000 euro. Questi risultati mostrano che nel 2022 i veicoli elettrici su AUTO1.com rientrano in una fascia di prezzo più elevata rispetto al 2021.

«Nonostante alcune iniziali barriere nel trattare i veicoli elettrici usati, trattandosi ovviamente di un mercato nuovo e innovativo, contiamo che i dealer acquisiranno sempre più esperienza nella compravendita di questa tipologia di veicoli», conclude Francesco Rocchi.

