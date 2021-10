Elettrico contro diesel: quanto costa (in meno) mantenerlo. I conti li ha fatti una rivista tedesca, AutoZeitung. E il n.1 della Volkswagen, Diess, conferma.

Elettrico contro diesel / “La differenza arriva al 50%”

La redazione di Auto Zeitung ha esaminato i costi di gestione di sei modelli, tre a gasolio e tre elettrici. La Volkswagen Tiguan 2.0 TDI è stata messa a confronto con la VW ID.4 Pure, un Suv della stessa categoria. La Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4×4 con la Enyaq iV 80. E infine l’Audi Q5 40 TDI Quattro con la e-tron 50 Quattro. Il risultato è nella tabella sopra, ma meglio di tutti lo ha sintetizzato il numero uno del Gruppo Volkswagen, Herbert Diess, in un breve post sul suo profilo Linkedin: “Guidare un’auto con motore a combustione costa fino al 50% in più rispetto a un’auto elettrica!“, ha scritto. “AutoZeitung ha fatto i conti, tenendo conto di tutti i costi. Guidare una Tiguan #VW costa circa il 30% in più per km rispetto a una ID.4. Un km in un #Audi Q5 costa circa il 40% in più rispetto a un Q4 e-tron. E guidare un #Skoda Kodiaq è circa il 50% più costoso per km rispetto a un Enyaq! È tempo di cambiare“.

Le voci critiche: “Ricariche ancora troppo lunghe”

A una presa di posizione così netta come quella del capo del Gruppo Volkswagen i commenti si sono sprecati. Non senza obiezioni, naturalmente. I distinguo sono stati sostanzialmente di due tipi. Il primo è legato al prezzo d’acquisto, ancora più alto, che spaventa molti potenziali acquirenti, attenti più all’esborso iniziale che ai successivi costi di mantenimento. Il secondo è legato ai tempi della ricarica ed è stato sintetizzato da Nikola Knezevic: “C’è solo una voce che manca in questo tipo di confronti ed è ‘Tempo speso per caricare un veicolo per km‘. Una volta che questo valore si avvicinerà, le persone guideranno principalmente elettrico (e anche gli incentivi non saranno necessari). Per rifornire una Tiguan di gasolio sono necessari 5 minuti per 1.137 km. Per caricare la ID4 Pure 29 minuti per 276 km. Almeno 4 ore di differenza per 1.137 km. Su 15 mila km all’anno la differenza è di almeno 52 ore elettriche VS circa 65 minuti di tempo di ricarica sul motore a combustione. Risolvete questo problema e risolverete il futuro“.

— Leggi anche / Il governo USA conferma: mantenere un’ elettrica costa il 40% in meno

————————————————-