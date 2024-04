Electra, la ricarica alla francese che riconosce la tua auto

Electra continua a investire in Italia con l’apertura di una nuova stazione di ricarica ultraveloce presso il centro commerciale Le Due Torri di Strezzano in provincia di Bergamo a 13 km dall’aeroporto di Orio al Serio.

Quinta stazione HPC in Italia e altre 9 sono in arrivo, con una formula innovativa

L’hub di Strezzano ospiterà 4 colonnine di ricarica veloce e ultraveloce, per un totale di 8 nuovi punti di ricarica. Si aggiunge alle cinque già funzionanti sull’asse della A14 Serenissima. Altre sei sono in costruzione nel milanese, a Treviso, Fidenza e Pisa e 4 sono già programmate.

Electra offre un servizio innovativo. Tutte le colonnina, con potenza fino a 400 kW, si attivano con Bancomat o Carta di credito, senza app o contratti sottoscritti. Chi si registra al servizio tramite l’App dedicata di Go-Electra può invece prenotare la colonnina, sapendo in anticipo costi e tempi della ricarica. E viene riconosciuto automaticamente appena connessa la vettura, con un sistema simile al Plug&Charge.

Dopo l’aumento di capitale da 304 milioni di euro, il network francese della ricarica ultra fast (qui il sito) ha intensificato la penetrazione in tutta Europa. Oggi conta 225 stazioni e vuole arrivare a 8.000 punti di ricarica nel 2030. Di questi, 3.000 saranno installati in Italia, con un investimento di circa 200 milioni di euro.

Di recente, ha siglato anche un accordo con SCCI-LSGII (proprietà e gestione dei centri commerciali), che prevede l’apertura di 4 nuovi “hub supercharger” a Roma, Aprilia (LT), Novara e Portogruaro (VE), per un totale di 32 punti di ricarica.

“Investiremo 200 milioni per 3.000 punti di ricarica in Italia”

«In Italia, puntiamo a investire 200 milioni di euro nel prossimo triennio, per installare 3.000 nuovi punti di ricarica ultraveloci da Nord a Sud. Ad oggi, l’attività si è concentrata sul chiudere accordi di real estate, così da assicurare le migliori location per il servizio di ricarica ultraveloce per cittadini e turisti» ha commentato Eugenio Sapora, General Manager di Electra Italia.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –