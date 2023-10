Electra in Italia: ricariche 300 kW a 0,79€

Electra in Italia con ricariche super-fast da 300 kW a 0,79 euro al kWh. Prima apertura dell’azienda francese a Peschiera del Garda, in un Parco Commerciale.

Electra in Italia: prima stazione a Peschiera del Garda

Nata a Parigi nel 2021 e con un team di oltre 160 persone, Electra è presente in Francia, Belgio, Italia, Spagna, Svizzera e Austria. Punta ad attivare una rete di 8.000 punti di ricarica ultraveloce entro il 2030. Collabora già con diversi comuni italiani (tra cui Treviso, Rho e Vicenza) e con importanti realtà dei settori retail, alberghiero e automobilistico. Come FCA, Toyota, AccorInvest, Delhaize, LSGI, Altarea Commerce, Indigo, Louvre Hotels Group e Stellantis. Il nuovo hub supercharger ospita complessivamente 4 colonnine, per un totale di 8 nuovi punti di ricarica fino a 300kW. Si trova a Peschiera, in provincia di Verona, nel parcheggio del Parco Commerciale ICS, lungo la strada che collega la A4 alla A22, ed è alimentata con energia sostenibile. La tariffa di 0,79 al momento è decisamente competitiva nelle super-fast.

Interoperabile e disponibile anche con abbonamento

Tramite un’app per smartphone, si può individuare e prenotare in anticipo la colonna per la ricarica, ricevendo una stima di tempi e costi per evitare code e attese inutili. Il pagamento può avvenire tramite app, con carta di credito o acquistando un abbonamento. Ma è possibile anche accedere con app o card degli altri principali operatori. “L’Italia sta accelerando, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica a uso pubblico, con 45.210 punti totali sul territorio. Per la nostra prima stazione abbiamo scelto Peschiera del Garda, uno snodo strategico, capace di servire al tempo stesso i flussi dell’A4 e dell’A22. In un territorio che peraltro già spicca per diffusione delle infrastrutture di ricarica delle vetture elettriche. Il Veneto, infatti, è la terza regione per numero di punti di ricarica (4.420)”, afferma Eugenio Sapora, n.1 di Electra Italia.

Qualcosa che ancora non sapete sulla ricarica: VIDEO

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico