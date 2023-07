Ejet vola a 35 nodi con il tender 4X. Il produttore sloveno punta sulla potenza con un motore da 60 kW alimentato da una batteria da 46.2 kWh. Ben equipaggiato, l’ Ejet si compra al prezzo base di 100mila euro.

Un motore da 60 kW, una batteria da 46,2 kWh

Gli annunci sono forti ed entusiasmanti, ma sarebbe importante provare il tender 4X per dare conto delle prestazioni. Vediamo le informazioni messe a disposizione dal produttore Ejet. Lunghezza 3,95 metri per 1,76 di larghezza e un peso da 670 chili. Queste le dimensioni.

Il sistema di propulsione comprende il motore da 60 kW e la batteria da 46.2 kWh che offrono una velocità massima di 35 nodi. L’autonomia? Si parla di massimo 40 NM ma non viene specificata la velocità di crociera. Si tratta comunque di un tender pensato come funzionale ad un superyacht e, quindi, per un uso limitato. Senza necessità di un’estesa autonomia ma è utile l’alta velocità per velocizzare gli spostamenti.

Il caricabatterie da da 6 e 12 kW

Il sistema si completa con un caricatore standard da 6 kW, oppure un caricatore rapido da 12 kW che ricarica il tender in 4 ore. “Il 4X può essere ricaricato sia in porto che a bordo dello superyacht. Ejet offre anche la possibilità di installare la stazioni di ricarica dedicata per garantire che il tender sia sempre pronto all’uso“.

Sullo scafo, da Ejet sottolineano: “E stato appositamente progettato ed ottimizzato per garantire una navigazione stabile e sicura, anche alla velocità massima di 35 nodi“. Il prezzo base è di 100mila euro

Il prossimo anno si punta al varo di 9X

Ejet ha iniziato nel 2016 il progetto elettrico. E ora velocizza i tempi. Dopo il 4 X sta lavorando alla costruzione di un nuovo tender più grande: il 9X (da 9 metri), che debutterà all’inizio del prossimo anno.

Ecco alcuni dettagli tecnici: motore elettrico da 270 kW e una batteria da 223 kWh, velocità massima di 35 nodi ed si annuncia un’autonomia di 50 miglia nautiche.

“Il tender 9X sarà offerto in due varianti: con T-top rigido e senza. La piattaforma idraulica di poppa non solo crea un piccolo spazio privato, ma facilita anche l’accesso: può essere facilmente sollevata o abbassata- Merito di un meccanismo che la trasforma in gradini, rendendo l’accesso estremamente semplice“.

L’ad Jarc: “Bene le richieste del mercato”

Fiducioso l’amministratore delegato, Žiga Jarc: “Dal primo istante, il nostro obiettivo era chiaro: creare un jet tender elettrico che potesse competere con i jet tender a propulsione convenzionale presenti sul mercato. Ci siamo riusciti”.

“Abbiamo già esaurito i nostri slot di produzione per il 2023. Invitiamo gli interessati a cogliere prontamente l’opportunità di garantirsi il proprio tender elettrico ad alte prestazioni per la prossima stagione estiva”.

Nel 2024 Ejet annuncia di voler aumentare la capacità produttiva e ampliare la gamma di tender introducendo un modello di 7 metri.

