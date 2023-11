EICMA 2023. Vmoto presenta il nuovo CPx Explorer

Vmoto svela una versione Explorer del suo best seller CPx: nuovo design, motore da 8 kW, velocità di 105 km/h e autonomia di 100 km.

Il modello di punta della gamma Vmoto cresce nelle prestazioni e migliora nel design. La base tecnica rimane la stessa, ma l’intervento dello studio italiano C-Creatve guidato da Adrian Morton trasforma radicalmente l’estetica. In particolare all’anteriore dove il gruppo ottico disegna un’elegante “V”.

Sotto alla scocca l’Explorer acquista carattere con un propulsore da 8 Kw che spinge fino a una velocità massima di 105 km/h. L’autonomia è di 100 km. Sarà nelle concessionarie nella primavera 2024, il prezzo non è stato comunicato.



Il futuro di Vmoto insieme a Pininfarina

Il concept APD prende sempre più sostanza. Le forme si potevano già intuire dalla vision svelata già la scorsa edizione di EICMA. Ora il design è pressoché definitivo. La parola d’ordine sia stilistica che tecnica è aerodinamica. Si è quindi arrivati a un design finale che Vmoto ama definire “Sculpted By The Wind”, ossia scolpito dal vento. Non sono stati diffusi dettagli, ma sarà uno scooter di fascia alta con un motore da 12 kW.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it –