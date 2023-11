EICMA 2023. Le novità di Bosch

Un motore elettrico di ultima generazione, le innovazioni in termini di sicurezza e connettività. È ricco il carnet di proposte che Bosch presenterà ad EICMA 2023.

Nuove componenti e soluzioni pensate per la mobilità su due ruote, che sottolineano il costante impegno della multinazionale tedesca nello sviluppo e nella ricerca in campo tecnologico.

Al centro dell’attenzione degli amanti della mobilità green c’è il nuovo motore elettrico per mozzo ruota, ottimizzato nel design per ridurne ulteriormente il peso (-2 kg).

Un propulsore più leggero che mantiene tuttavia integre le sue peculiarità tecnologiche innovative.

Il Drive Control Unit, che combina diverse funzionalità in un singolo componente, e il Vehicle Controller, che offre la possibilità di implementare ulteriori funzioni oltre a quelle di base per la propulsione elettrica, rappresentano un passo in avanti verso una mobilità più verde e sostenibile.

Una guida più sicura

Bosch sottolinea di aver fatto avanzamenti anche nel campo della sicurezza, da sempre considerata una priorità per l’azienda tedesca.

Ad EICMA mostrerà in particolare gli sviluppi sul Motorcycle Stability Control (MSC), sistema pensato con l’obiettivo di ridurre significativamente gli incidenti. La funzione supporta il pilota sia in frenata che in accelerazione, tramite sensori migliorati grazie ad nuovo raggio di azione più ampio.

L’attuale MSC non sarà più esclusivo delle moto di grande cilindrata ma verrà esteso anche alle moto di piccole dimensioni, che potranno beneficiare di questa tecnologia, grazie a una soluzione ABS più compatta.

Connettività senza distrazioni

Importanti sviluppi, infine, anche lato connettività. Presso lo stand Bosch al Salone milanese gli appassionati potranno toccare con mano il nuovo display TFT Cluster 5”, per l’occasione arricchito con l’Integrated Connectivity Cluster (ICC).

Si tratta di un sistema che aggiunge funzioni di connettività, eliminando la necessità di schermi addizionali per accedere ad alcuni informazioni, come la navigazione o la gestione delle chiamate.

Il display sarà disponibile per le moto nei vari segmenti.

