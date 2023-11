Con lo Street Raptor 300s AIR e lo Street Raptor 300s, Hurba porta in autostrada gli scooter elettrici e lo fa mantenendo la comodità di batterie estraibili e ricarica veloce.

C’è un numero magico nella mobilità elettrica su due ruote: 11 kW! Se un veicolo ha esattamente una potenza di 11 kW può essere guidato con la patente A1 a 16 anni o con la patente B. Allo stesso tempo se un mezzo ha 11 kW può circolare in tangenziale e in autostrada. Hurba, azienda guidata dal giovane imprenditore Camillo Piscitelli, ha scelto proprio questa potenza per offrire ai propri clienti la massima flessibilità di utilizzo. In sella allo Street Raptor 300s e 300s AIR è infatti possibile godere della comodità di uno scooter in ambito urbano e allo stesso tempo muoversi più a lungo raggio.

Street Raptor 300s AIR: In Autostrada con le Batterie Estraibili!

La versione AIR dello Street Raptor 300s è quella forse più sorprendente. Infatti è uno dei pochi scooteroni di questa potenza ad avere le batterie estraibili. Una caratteristica che permette un’incredibile flessibilità di ricarica. I due pacchi sono prodotti da CATL e hanno una capacità complessiva di 5,76 kW. Le batterie possono essere ricaricate piuttosto velocemente: Hurba dichiara da 0 all’80% in circa 90-120 minuti.

Questo slideshow richiede JavaScript.

La velocità massima raggiunge i 130 km/h e l’autonomia stimata dal produttore raggiunge i 150 km. A seconda delle modalità di guida selezionabili la velocità è limitata a 65, 100 o 130 km/h.

Lo Street Raptor 300s AIR è ricco anche di dotazioni tecnologiche: luci anteriori e posteriori a LED, display a colori, porta USB e sistema di allarme elettronico con accensione keyless.

Il tutto con un peso decisamente contenuto in rapporto a prestazioni e dimensioni: solo 140 kg. Il prezzo è di 6.646 euro con 5 anni di garanzia sulle batterie.

Street Raptor 300s

Anche lo street raptor monta un motore da 11 kW, ma oltre a un’estetica differente è concettualmente diverso. Infatti la sua forza non sta nel fatto di avere batterie estraibili, ma di poter ricaricare sia da una normale presa Schuko da 220v che da una colonnina EV con una presa tipo 2. Il pacco batteria è NANOCARBON Aenerga da 6,12 kW e garantisce un’autonomia dichiarata di 165 km.

Questo slideshow richiede JavaScript.

È la scelta più adatta ad esempio per chi percorre lunghe distanze e preferisce collegarsi a una colonnina per ricaricare velocemente e poi riprendere il viaggio. È in grado di raggiungere una velocità massima di 130 km/h e monta freni a disco con sistema CBS. Il raptor ha un peso di 235 kg e ha un prezzo di 6.042 euro.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-