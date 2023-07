Anno: n.d. km: 47.000

Città: n.d

Prezzo: 23.500

Una Golf EV si aggiunge ai tanti veicoli di seconda mano già messi in vendita sul nostro sito. Ricordiamo che le inserzioni (vendita o acquisto, non solo auto) vanno inviate a info@vaielettrico.it .

Golf EV con 47 mila km proposta a 23.500 euro

“S ono un vostro assiduo lettore e vi ringrazio per quel paio di mie segnalazioni che avete avuto modo di pubblicare. Ho messo in vendita la mia fantastica eGolf 136CV da 36KWh con 47.000km, annualmente tagliandata da officine Volkswagen.

È un’auto fantastica, che non mi ha mai creato ansia da ricarica nelle varie gite fuori porta che ho fatto. É tenuta in modo impeccabile. Con una scattante ripresa e gli interni che sono sia comandi touch che le rapide manopole per il clima per preferisco che fare tutto da un unico display.

L’autonomia è di circa 250km e la ricarica Fast a 40kW non fa temere il confronto con le altre in circolazione. La batteria è garantita 8 anni o 160000K. La richiesta è 23.500 euro. Allego alcune foto. Grazie “ . Fabio

