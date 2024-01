Una eBike per tutti i giorni: Thok presenta Mig e-S

Una eBike per tutti i giorni. È questa l’idea di Thok che lancia MIG e-S in tempo per Natale: comodità e maneggevolezza su strada e fuoristrada

Muoversi in città durante i giorni lavorativi con la stessa bici a pedalata assistita che si usa nel fine settimana per regalarsi un po’ di aria pulita. In fondo il concetto alla base di Mig e-S, ultima creazione di Stefano Migliorini e della sua azienda Thok, è proprio questo. Una eBike per tutti i giorni mancava e adesso c’è. La MIG e-S permette di districarsi nel traffico urbano, muoversi liberamente all’interno delle ZTL cittadine, staccare dalla routine quotidiana e ossigenare tutti i giorni gambe e cervello.

Prima di tutto viene “il benessere del biker: ruote scorrevoli su strade asfaltate con grip adatto a terreni accidentati; kit luci per vedere ed essere visti; generose sospensioni anteriori e posteriori che assicurano comodità negli spostamenti urbani rendendola un mezzo perfetto anche su strade di campagna, lungo sentieri di montagna dal fondo compatto e in generale nei percorsi ghiaiosi”.

Una eBike con tutto ciò che serve

Sulla carta c’è tutto quello che serve per dare una svolta green alla propria vita di tutti i giorni. Infatti la MIG e-S è quella che si definisce una eBike all-rounder con telaio e sospensioni da fuoristrada ma allestimento per il commuting. Nello specifico la eBike per tutti i giorni di Thok monta un telaio in alluminio 6061 T4 T6 con 140mm di escursione posteriore, parti forgiate e lavorate in CNC con tubi idroformati a spessore variabile. Disponibile in quattro taglie: S, M, L, XL e per ora nel solo colore powder blue.

La forcella è ROCK SHOX – 35 RC, Boost 150 mm travel, 15×110 mm, 35mm di chassis, 150mm di escursione, regolazione compressione e rebound. Sempre ROCK SHOX, deluxe Select R Air metrico 210 x 55 mm è l’ammortizzatore. Le ruote sono asimmetriche: 29” anteriore, 27,5” posteriore e montano gomme SHWALBE. Il peso totale della eBike è di 23,8 kg senza le borse che fanno da allestimento per il commuting, mentre la portata totale è 130 kg.

Il motore della eBike per tutti i giorni

Per quanto riguarda il motore, Thok ha scelto SHIMANO E7000 per la sua erogazione fluida, naturale e con meno picchi di potenza. Il biker si avvantaggia di un supporto completamente in sintonia con il proprio stile di pedalata e di un maggiore controllo anche durante l’utilizzo della massima assistenza. Il propulsore giapponese è associato alla batteria semi integrata da 630 Wh di facile rimozione. E al display Cyclo Computer SC-E7000 con schermo da 1,39″ – comando ergonomico SW-E7000 (Eco, Trail, Boost e Power-Walk).

Una eBike per tutte le necessità 1 di 9

I freni Guide T a 4 pistoni con dischi da 203 mm e la trasmissione a 12 velocità sono di SRAM. Completano la dotazione compresa nel prezzo i parafanghi anticorrosione in alluminio e polipropilene, il lucchetto pieghevole in acciaio rivestito, con custodia agganciabile al telaio e portapacchi in alluminio a sgancio rapido con due borse impermeabili da 20 litri removibili. Anche le luci si rimuovono e sono ricaricabili con USB.

Quanto costa Mig e-S

La eBike per tutti i giorni THOK MIG e-S è già disponibile in pronta consegna sul sito di Thok al costo di 4.290 euro per tutte le taglie. Possibile anche acquistarla a rate a partire da 89 euro al mese. La consegna in Italia costa 50 euro.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–