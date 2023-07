eBike Peugeot, ecco le novità 2024. Arrivano anche le cargo

Novità Peugeot nel mondo eBike. Per il prossimo anno ci saranno anche due modelli cargo super tecnologici per la famiglia e il lavoro.

L’amore di Peugeot per le due ruote affonda le radici nella storia della casa francese. Infatti, i primi mezzi prodotti da quella che oggi è una multinazionale dell’automotive, furono proprio biciclette ed è per questo che Peugeot molto presto ha sondato il mercato elettrico a pedali e da diversi anni produce eBike di ottima qualità, come potete leggere qui e qui.

I modelli che vedremo tra la fine dell’autunno e l’inizio del prossimo anno hanno nel nome la parola digital. «I nuovi modelli – spiega Peugeot – beneficiano delle migliori tecnologie connesse. Queste, attraverso una nuova applicazione per smartphone dedicata, offrono agli utenti: l’assistenza elettrica adattiva, un sistema antifurto, un allarme, la geolocalizzazione della bici, la navigazione in tempo reale, le previsioni del tempo a destinazione, le statistiche del percorso».

Peugeot eBike, novità Digital

Questa volta la casa costruttrice francese ha voluto cimentarsi nella realizzazione persino di un paio di eBike cargo. Si tratta di una novità assoluta per Peugeot, ma si tratta di una tipologia di bici che sta riscontrando il favore sempre maggiore del mercato. Per questo è nata la Digital e-Longtail, descritta come «una bici dal posteriore ampio che può comodamente ospitare fino a due bambini oppure buste o pacchi». Si tratta quindi di una bici cargo per uso familiare. La bici presenta un avantreno dal design più classico con un posteriore allungato in grado di accogliere un lungo portapacchi con una coppia di cuscini imbottiti. Inoltre sono presenti barre laterali e poggiapiedi per i passeggeri più piccoli.

Per chi deve caricare tanto carico Peugeot ha pensato alla Digital e-Front Load, una eBike 100% cargo che permette di ospitare il carico nella parte frontale grazie a uno spazioso baule. Questo tipo di eBike da carico è piuttosto popolare in Europa del nord. Infatti è utile per trasportare i bambini in città o spostare carichi voluminosi e pesanti.

Una Digital anche in città

Non manca però una rinnovata eBike da città. Si chiama semplicemente Digital E-Bike ed è una bicicletta a pedalata assistita dal manubrio curvo pensata soprattutto per gli spostamenti urbani. Il suo design piuttosto diverso dal solito prevede un telaio bombato e linee irregolari, che conferiscono alla bicicletta davvero un’aria originale. Il motore a trazione centrale è legato alla ruota posteriore da un sistema di trasmissione a cinghia, che sostituisce la classica catena presente sulla maggior parte delle altre eBike. La bici è dotata di parafanghi aderenti, manubrio arretrato e freni a disco idraulici.

La storia si rinnova

Queste nuove eBike vanno ad aggiungersi agli altri 20 modelli finora in circolazione griffati con il Leone francese. Una scuderia che ormai copre tutte le esigenze dei ciclisti: dalle folding per i tragitti di tutti i giorni, fino alle eMtb per lo svago e il tempo libero. Le bici elettriche Peugeot sono fatte per adattarsi perfettamente a tutti gli stili di vita. Non mancano infatti eBike gravel e pure un modello da bambino con rotelle rimovibili. Si tratta di biciclette equipaggiate con motori Bosch e che si muovono in un range di prezzo tra i 1200 euro e i 3500 euro. Per quanto riguarda le nuovissime cargo i costi per l’acquisto non sono ancora stati comunicati, ma è probabile che ci voglia qualcosa in più.

