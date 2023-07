E-Moving di A2A è vantaggiosa. Come funziona l’App?

Per un vancanza in Val Di Sole Flavio con la sua auto elettrica vuole sperimentare l’abbonamento E-Moving di A2A, oggi più vantaggioso di quello Enel X Way che ha sempre utilizzato. Ci chiede come funziona la relativa App. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it.

Mi trovo bene con Enel X Way, ma il prezzo…

“Dovendo fare un viaggio a fine agosto di circa 500 km con la mia Renault Megane e-tech, con necessità di ricaricare sia in autostrada che (forse) sul luogo di vacanza (Val di Sole), sto valutando un abbonamento mensile di A2A, meno caro di quelli di Enelx, che ho usato in altre occasioni, e giusto per la mia necessità temporanea (di solito ricarico a casa). Con Enelx mi sono trovato sempre bene con le ricariche ed ho apprezzato l’ampia diffusione di colonnine compatibili, mentre A2A non la conosco e mi domando se sia altrettanto affidabile e semplice da usare come Enelx (usata solo con app dallo smartphone, senza card). Chi conosce e/o usa A2A può farmi sapere com’è? Grazie in anticipo per risposta„. Flavio Orazi

Tranquillo, l’App E-Moving di A2A merita 7 più

Risposta- Si affidi serenamente all’App E-Moving di A2A Energia, che a nostro parere è una delle più affidabili e intuitive. Gli informatici della multiutility lombarda hanno creato uno strumento veloce e semplice da utilizzare. Voto 7 più come minimo- Fin dalla schermata inziale distingue chiaramente le colonnine quick in corrente alternata dalle colonnine fast in corrente continua, contrassegnando in verde quelle libere e in arancione quelle occupate. Ciò consente di scegliere immediatamente quella più adatta alle necessità del momento.

Con un solo passaggio successivo ha il dettaglio della presa, il nome del grstore, l’indirizzo esatto, la tariffa a consumo e la possibilità di avviare la ricarica o prenotarla.

Veloce, intuitiva e con tutte le funzionalità

Durante la ricarica può controllare da remoto tempi, quantità di energia e autonomia recuperata, nonchè la curva di ricarica. Sono funzionalità che non mancano nelle App degli altri principali operatori, ma in molti casi non altrettanto fluide e immediatamente visibili.

E-Moving di A2A è uscita in ritardo dal guscio del suo semi monopolio lombardo (milanese e bresciano in particolare), ma oggi è interoperabile con tutti i principali gestori, in primis Enel X Way, Plenitude Be Charge e Free to X (in autostrada), e sta installando in proprio un buon numero di stazioni su gran parte del territorio nazionale.

Ma in Trentino-Alto Adige non “vede” Neogy

Però c’è un “ma”: a quanto ci risulta la App E-Moving di A2A non è al momento interoperabile con la rete Neogy, che è quella più diffusa proprio in Trentino-Alto Adige. In Val di Sole sono attive cinque o sei colonnine Neogy, mentre quelle accessibili dall’App E-Moving più vicine sono solo a Ponte di Legno e Madonna di Campiglio.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –