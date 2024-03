Devo proprio controllare la batteria di una EV usata?

Devo proprio controllare la batteria di un’auto elettrica usata? Annalisa è interessata all’acquisto, ma il venditore si rifiuta di fornire la certificazione. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Devo proprio controllare la batteria? Il venditore si rifiuta di farlo, mi fido lo stesso?

“V i seguo da tempo e vi ringrazio per il lavoro di informazione che svolgete . O ra mi piacerebbe fare il grande passo verso la mobilità elettrica. Sto valutando l’acquisto di una elettrica usata per motivi economici ed ho trovato alcuni annunci, nessuno dei quali però riporta lo SoH della batteria di trazione. Ho chiesto al venditore di fare un test drive di un giorno per eseguire un check. Ma è un po’ recalcitrante, adducendo la scusa che non ha la targa prova e che assicurare il veicolo sarebbe problematico. Come comportarmi per essere sicura dell’acquisto e non prendere una cantonata? Far dichiarare al venditore sul contratto un ipotetico SoH e poi, ad acquisto fatto, eseguirlo comodamente a casa per poi contestare la difformità? Mi sono rivolta al mio autoriparatore di fiducia, che so essere informato sulle BEV, per chiedergli se è davvero necessario sapere il dato di SoH prima dell’acquisto. Mi dice che, visti chilometraggio e anzianità dell’auto, dubita che sia rimasta ferma molto. Per cui, essendo stata usata, la batteria non dovrebbe avere particolari problemi (lunghi periodi a batteria piena o completamente scarica). Magari qualcuno è incappato nel mio stesso problema e saprà consigliarmi “ . Annalisa Odorizzi

Serve un check dello stato di salute delle celle

Risposta. Noi pensiamo di sì. La batteria è la parte di maggior valore in un’auto elettrica e verificarne lo stato di salute ha almeno una doppia valenza. La prima è capire quanta autonomia reale ci darà l’auto una volta acquistata. La seconda è stimare il valore del veicolo in rapporto proprio al numero di km che ci consentirà di percorrere. Non lo diciamo solo noi: un po’ in tutta Europa viene fatta questa raccomandazione. Esempio: da pochi giorni è uscita una Guida all’acquisto di un’elettrica di seconda mano ChargeMap, una grande community francese. VI si legge che “la salute della batteria è un fattore chiave per rassicurare i potenziali acquirenti. Analogamente al controllo tecnico pre-vendita, anche il controllo batteria potrebbe diventare obbligatorio sul mercato delle elettriche usate. L’indicatore più affidabile per misurare lo stato delle celle della batteria è il SoH (State of Health), espresso in percentuale, un inventario della capacità rispetto allo stato iniziale. Per ottenerlo serve una diagnosi professionale (a pagamento)…con un’app mobile e una scatola che si collega alla presa OBD dell’auto. Noi pensiamo di sì. La batteria è la parte di maggior valore in un’auto elettrica e verificarne lo stato di salute ha almeno. La prima è capireci darà l’auto una volta acquistata. La seconda è stimare il valore del veicolo in rapporto proprio alche ci consentirà di percorrere. Non lo diciamo solo noi: un po’ in tutta Europa viene fatta questa raccomandazione. Esempio: da pochi giorni è uscita una Guida all’acquisto di un’elettrica di seconda mano sul sito di, una grande community francese. VI si legge che “la salute della batteria è un fattore chiave per rassicurare i potenziali acquirenti. Analogamente al controllo tecnico pre-vendita, anche il controllo batteria potrebbesul mercato delle elettriche usate. L’indicatore più affidabile per misurare lo stato delle celle della batteria è il(State of Health), espresso in percentuale, un inventario della capacità rispetto allo stato iniziale. Per ottenerlo serve una(a pagamento)…con un’app mobile e una scatola che si collega alla presa OBD dell’auto.