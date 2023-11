Deluso dai rincari, metto in vendita l’elettrica

Deluso dai rincari, mette in vendita l’elettrica e torna alle auto tradizionali, forse un’ibrida. È la decisione presa, non senza amarezza, da Giuseppe, un lettore. Vaielettrico risponde, Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ecco i 6 motivi che mi inducono a tornare indietro

“L eggo con sempre appagante piacimento il Vostro blog. E riscontro sempre più spesso, nei vari articoli postati, che non sono il solo ad essere deluso dai troppi rincari che i gestori apportano all’energia elettrica dedicata alle E-car. Se poi aggiungete: 1) la carenza di punti ricarica in piccoli paesi di provincia, ove solitamente i vari amministratori mostrano in toto la loro ostilità verso le innovazioni tecnologiche o ambientali. In particolare nella mia comunità di tempra contadina e poco affine al green. 2) la totale assenza di senso civico da parte di taluni automobilisti. Nello specifico vi porto alcuni esempi vds colonnine occupate da veicoli termici o elettrici non in carica, parcheggi selvaggi nei pressi di detti punti ricarica ecc.. 3) la non perfetta conoscenza da parte di taluni operatori di Polizia locale sulle norme del C.d.S. che regolano la materia… “.

Deluso dai rincari e dalle troppe difficoltà di ricarica

“4) la mancata o tardiva manutenzione da parte dei gestori di punti ricarica guasti. O, addirittura, postazioni con solo accesso wi-fi dove tale servizio non è presente o giunge a singhiozzo. Spingendoti a comprare, con ulteriore spesa, la famosa RIFT CARD (non utilizzabile con altri gestori, se non partner esclusivi della società erogante). 5) le lunghissime attese di ricarica (due o tre ore di media), nel mio caso con una presa esclusiva di tipo 2 e sempre con colonnine poste in zone poco servite. O in punti ove stazionano isole ecologiche con olezzi di svariata intensità. 6) che la mia percorrenza annuale è di circa 28.000 KM annui. A questo punto, sia il più convinto sostenitore dell’elettrico sia chi, come me, ha creduto nel futuro, si pone la fatidica domanda “Ma chi me lo ha fatto fare?“. Rispondo: “La speranza che un domani tutti questi ostacoli si possano abbattere”. Nel frattempo, per non rimanere un sognatore insoddisfatto, ho messo in vendita il mio veicolo elettrico per tornare al termico. Magari ibrido, ma accompagnato da un crescente senso di amarezza e delusione“. Giuseppe Di Matteo

Risposta. Giuseppe si trova in una posizione particolarmente svantaggiata per quanto riguarda la ricarica. Con attese o carenze di colonnine che non si riscontrano in molte parti d’Italia. Ma non c’è dubbio che gli ultimi aumenti decisi dalle società maggiori, anche per gli abbonamenti, abbiamo ingenerato in molti lettori la sensazione di essere stati traditi. Con rincari sproporzionati rispetto al costo nell’energia elettrica, anche se i gestori si giustificano con la necessità di ammortizzare i costi di installazione e gestione.

Per passare all’elettrica devi avere il fotovoltaico e almeno 10 kW di fornitura? Senti Paolo Mariano… VIDEO