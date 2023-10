Da Milano al Belgio, quali app per ricaricare?

Da Milano al Belgio con un’Audi Q4 e-tron 40: per Massimo è il primo viaggio lungo ed è preoccupato da consumi e ricariche. Che app usare? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Da Milano al Belgio: che app mi conviene scaricare?

Ho da poco cambiato l'auto e ho deciso di fare il grande passo e passare all'elettrico, scegliendo un'Audi Q4 e-tron 40 SUV. Ammetto che non ho studiato molto per prepararmi al cambio, ma nei mesi in cui ho atteso l'auto sono diventato un vostro appassionato follower. Sia della community che dei video. A fine ottobre dovrò andare in Belgio, un percorso di circa 1.000km (da Milano a Ostenda) che, per motivi familiari, (ho una bimba piccola) preferisco fare di notte. Questo tragitto l'ho già fatto numerose volte, ma questa sarà la prima in elettrico, quindi avrò bisogno di pianificare bene il viaggio. E qui nasce il motivo della richiesta di aiuto! Leggendo le esperienze di altri vostri lettori, in tanti dicono di aver previsto piani B e C e di usare più app.. Ho scaricato ABRP e Chargemap, solo che la seconda mi consiglia di fermarmi in punti di ricarica che di notte sono chiusi! Posso fidarmi solo di ABRP?

E che consumi mi devo aspettare?

E poi, noi viaggeremo in tre con seggiolino (ca15kg) e ben carichi di bagagli, che consumi dovrei impostare nell’app? Io ho provato a mettere 23 kWh/100km, secondo voi è realistico? Questo è forse quello che più mi preoccupa, perché con l’auto precedente (Jeep Renegade diesel) il passaggio da due (leggeri) a tre (stracarichi) ha influito non poco sui consumi medi. Non ho mai usato l’auto nuova fuori città e gli unici punti di riferimento che ho sono le prove che trovo online (con temperature mai sotto i 20° e sempre soli senza bagagli). Per questo mi rivolgo a voi, sperando di ricevere qualche consiglio utile come quelli che avete sempre dato ai lettori che vi scrivono! Grazie in anticipo e complimenti per tutto quello che fate! Massimo Silva

Risposta. Il tragitto avviene in gran parte in Francia, su autostrade ben attrezzate per la ricarica. Sia ChargeMap che ABRP sono un ottimo supporto per trovare le stazioni nel posto e nel momento giusto. Ma, per esperienza, anche le principali app italiane, come Enel X Way e Be Charge, sono in grado di garantire l'individuazione delle colonnine e il pagamento. E la stessa Audi offre l'app MyAudi. Onestamente non sapevamo dell'inaccessibilità notturna di alcune ricariche, ma è escluso che il problema riguardi l'autostrada. ChargeMap fornisce comunque indirizzo, orari, disponibilità, tipi di prese supportati e velocità di ricarica (le colonnine sono classificate per colore). Più voto e commenti degli utenti. C'è poi un sito pubblico con la mappa di tutte le colonnine in Francia, data.gouv.fr. Quanto ai consumi, è ovvio che dipendono molto dalla velocità, oltre che dal peso caricato in vettura. La Q4 e-tron 40 è omologata per 16,6 kWh/100 km, ma è illusorio tenere questa media in autostrada. I 23 kWh/100 km stimati da Massimo non sono così lontani dalla realtà.

