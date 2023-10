Da Ginevra a Doha utilizzando 26 app di ricarica

Da Ginevra a Doha con due Volkswagen ID.Buzz, utilizzando 26 app di ricarica e misurandosi con i diversi standard nelle colonnine: 8 mila km in 34 giorni.

Da Ginevra a Doha, spedizione con due Volkswagen ID.Buzz

Il tour è stata organizzato dal Salone di Ginevra (GIMS), come un ponte verso il Motor Show gemello che sta per aprire i battenti a Doha, dal 5 al 14 ottobre. A bordo dei due pulmini elettrici VW due equipaggi guidati da Frank M. Rinderknecht, CEO di Rinspeed, e Rainer Zietlow, proprietario del sito Challenge4. L’itinerario prevedeva l’attraversamento di Austria, Balcani, Grecia, Turchia, Giordania e Arabia Saudita, senza alcuna assistenza, con sfide quotidiane uniche. A partire dalla ricarica: i partecipanti hanno sfruttato 26 diverse app e una scheda SIM locale, oltre al prezioso aiuto di persone del posto per trovare prese di corrente. Racconta Zietlow: “Sebbene abbia richiesto molto tempo, questo approccio ha sottolineato la fattibilità dei viaggi con veicoli elettrici in diverse regioni. E ci ha permesso di incontrare persone locali che erano tanto curiose quanto felici di aiutarci a ricaricare”.

L’arte di arrangiarsi, tra colonnine con standard diversi e Paesi privi di ricarica…

Bilancio? C’è ancora molto lavoro da fare sull’interoperabilità dei fornitori di energia elettrica. Nonché sulla standardizzazione delle norme di ricarica o semplicemente della rete di infrastrutture all’interno di un Paese. È un problema che esiste tra i diversi Stati europei (e a volte all’interno dei Paesi stessi), figurarsi quando ti spingi fino al Qatar. Rinderknecht lo conferma: “Oltre alle 26 app che abbiamo dovuto scaricare, abbiamo dovuto fare i conti anche con il fatto che in Giordania, ad esempio, la maggior parte dei veicoli elettrici viene dalla Cina. E utilizza lo standard di ricarica GB/T, che è incompatibile con le nostre prese europee di tipo 2. E in Arabia Saudita la rete di ricarica non esiste ancora, con poche eccezioni in poche città”. Zietlow, un personaggio specializzato in viaggi avventurosi, aggiunge: “Questo non ci ha impedito di essere tra i primi a percorrere 2.000 km completi della penisola arabica in elettrico, senza utilizzare una sola stazione di ricarica!”.

Quanta autonomia reale ha il Pulmino Volkswagen, l’ID.Buzz? Guarda il VIDEO-TESTdi Paolo Mariano

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico