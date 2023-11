Da 200 a 300 km al giorno: l’elettrico fa per me?

Da 200 a 300 km al giorno, un’elettrica fa al mio caso? Lo chiede Stefano un lettore. Domanda analoga da Francesco, che a sua volta condivide il suo chilometraggio. Vaielettrico risponde. Per scriverci la mail è: info@vaielettrico.it

Da 200 a 300 km al giorno, soprattutto in autostrada: le EV sono ancora sconsigliate?

“Leggo con interesse i Vs. contenuti e, in vista della transizione elettrica, mi chiedo se l’auto full electric potrà mai essere adatta alle mie esigenze. Mi spiego meglio: sono un consulente commerciale (dipendente) e, per lavoro, percorro mediamente dai 200 ai 300 km al giorno, prevalentemente in autostrada... Ultimamente si lavora molto più da remoto, ma è anche vero che, con le odierne autonomie delle BEV, nonché con la scarsa rete di ricarica pubblica, credo sia davvero proibitivo avvicinarsi a questo genere di alimentazione… Non proponetemi Tesla o Polestar, in quanto non ho uno stipendio che mi consente di possederne una. Per cui, vi chiedo: il mio è un semplice pregiudizio oppure per chi fa tanti km in autostrada le elettriche sono ancora sconsigliate? Grazie anticipatamente per la risposta“. Stefano da Piacenza

Da 200 a 300 km al giorno? Senza spendere tanto…

Risposta. Come scriviamo spesso, l’elettrico fa per molti, ma non per tutti. Chi fa 300 km al giorno, per di più in autostrada, deve avere un’auto con almeno almeno 450 km di autonomia. E, non potendo ricaricare a casa, deve contare su stazioni affidabili lungo il percorso. Escludendo Tesla (ma perché?), su questi standard l’auto col miglior rapporto autonomia-prezzo è la cinese MG4: 34.790 euro nella versione con 450 km, 40.290 con 520 km. Prezzi da cui dedurre il bonus statale: con rottamazione 5 mila senza 3 mila. In alternativa c’è la Renault Megane, 470 km a 40.950 meno incentivi.

Con questi chilometraggi è pensabile una EV? Ho provato l’Avenger e mi è piaciuta…

“Seguo assiduamente i vostri fantastici VIDEO, che sempre di più mi stanno facendo appassionare alle auto elettriche. Possiedo una Golf diesel del 2018 con 130.000 km. La mia settimana tipo è la seguente. Lunedì 90 km su strade extraurbane tra Mugello e Firenze (zona collinare). Martedì circa 140km (60 in autostrada, Mugello – Montecatini) Mercoledì 40 km su strade extraurbane. Giovedì 190 km (135 in autostrada, Mugello – Montecatini – Firenze). Venerdì come lunedì e sabato come martedì. Per un totale di circa 7-800 km a settimana di cui 250 in autostrada e i restanti su strade extraurbane o urbane. Ha senso pensare di sostituire la mia auto con una elettrica, con questi chilometraggi, senza la possibilità di ricaricarla a casa o al lavoro? Ho provato Jeep Avenger e me ne sono innamorato, un altro modello a cui sarei interessato è la Megane E-TECH“. Francesco Goretti

Risposta. Il punto cruciale è la ricarica: se ci sono stazioni vicino a casa o all’ufficio (o comunque sui percorsi abituali) perché no. Ci si munisce di un abbonamento, cercando il meno costoso per le esigenze di chilometraggio, e si parte. Sapendo che in autostrada alle alte velocità e col freddo i consumi aumentano e l’autonomia diminuisce.