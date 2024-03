Batterie: CATL taglierà i prezzi del 50% quest’anno

La cinese CATL, primo produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici , afferma che taglierà i prezzi delle sue batterie fino al 50% quest’anno come conseguenza di una guerra dei prezzi con il secondo produttore cinese, la controllata BYD FinDreams. Lo scrive il sito specializzato cinese CnEVPost.

La causa principale è la sovrapproduzione di batterie in Cina: l’eccesso di offerta significa che i prezzi devono scendere.

CATL e BYD sono i due maggiori produttori di batterie, con il primo che detiene una quota globale del 37,4% nel periodo gennaio-novembre 2023 e il secondo del 15,7%, secondo i dati pubblicati il ​​9 gennaio dal ricercatore di mercato sudcoreano SNE Research.

La guerra dei prezzi fra CATL e BYD e il crollo di quelli del litio

Mentre CATL taglierà ulteriormente i prezzi seguita da BYD, i produttori più piccoli sono pronti a fare altrettanto, e il costo delle batterie di alimentazione sarà ulteriormente ridotto scendendo sotto i 50 euro a kWh.

Dietro alla guerra dei prezzi fra CATL e BYD ci sono soprattutto le economie di scala che i due big riescono a realizzare, ma a che la maggior disponibilità di litio che ha fatto crollare i prezzi.

Ma c’è anche un risvolto legato alle nuove tecnologie, in particolare i miglioramenti che hanno consentito di passare dalla chimica NMC e quella LFP (litio ferro fosfato). Una chimica meno costosa e priva di una materia prima critica come il cobalto.

Per il litio, invece, si prevede che la crescita dell’offerta di litio supererà la domanda del 34% nei prossimi due anni.

I prezzi del carbonato di litio, la forma salina del metallo bianco-argenteo ultraleggero, aumentati di sei volte in Cina tra il 2020 e il 2022 secondo l’agenzia Reuters , sono già crollati l’anno scorso. E altre chimiche per le batterie, dagli ioni di sodio alle batterie ferro-aria a quelle a metallo liquido , sono in fase di sviluppo nel settore.

A fine anno le celle LFP sotto i 38 dollari a kWh?

Per quanto riguarda le prestazioni, mentre oggi un veicolo elettrico potrebbe avere una batteria con una densità energetica di 150-250 wattora/chilogrammo, il record in laboratorio è ora di oltre 700 wattora/kg.

Quanto ai prezzi, si stima così che le celle batteria LFP scenderanno quest’anno a 300 yuan (38 euro circa) al kWh.

La guerra dei prezzi con BYD ha già prodotto una netta caduta dei profitti di CATL scesi per la prima volta dal secondo trimestre 2022. L’utile per il periodo ottobre-dicembre del 2023 è stato pari a 1,8 miliardi di dollari, in calo dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Ciò a fronte di una crescita del 10,7% nel terzo trimestre e del 43,6% per l’intero anno scorso.

