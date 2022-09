Convertire in elettrico la Yaris? Si con 9.500 o 18.000 euro

Luca ci scrive perché non riesce a trovare un’operatore che converta in elettrico la sua Yaris del 2000 senza spendere decine di migliaia di euro per rottamare il motore endotermico. Ma si può fare? Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Non trovo nessuno per il retrofit in elettrico della mia Yaris del 2000

“Sono il possessore di una Yaris del 2000 a cui si è cotto il motore. Ho provato a chiedere informazioni per fare il retrofit elettrico, ma in realtà le officine meccatroniche o rifiutano o dicono che è impossibile omologare il mezzo alla motorizzazione, perché costa troppo come modello unico, perché non è vero che basta non superare il peso complessivo. Se conoscete qualcuno che lo fa in Italia, che in grado di elettrificare una Yaris e darmela omologata senza spendere decine di migliaia di euro“. Luca Morello.

Si può fare con il kit ma non c’è ancora, si spenderebbero meno di 10.000 euro

Risponde Luciano Battaglini di Sonoelettrica.it: “In questi anni ho ricevuto oltre 1500 mail con richieste di retrofit, distribuite su circa 150 modelli diversi. Un fenomeno che spiega la complessità del problema. Dividiamo quindi la risposta tra omologazione con esemplare unico e auto per le quali esiste il kit di serie, che in base al Decreto Retrofit del 2015, può essere omologato solamente da un costruttore accreditato al Ministero per ogni singolo e specifico modello di veicolo”.

Ad oggi ci dovrebbe essere solamente quello per la vecchia 500. Sonoelettrica.it è in fase finale di omologazione dei kit per la Smart e per la Panda seconda serie, auto che da ricerche di mercato e dalle richieste dei clienti sono i modelli più richiesti, più adatti e più economici e che saranno immessi sul mercato quanto prima e montati tramite la rete di officine selezionate ed autorizzate. Sono stati già da noi realizzati altri prototipi di veicoli tra i più adatti e diffusi e saranno anche essi, quanto prima, omologati di serie. Il kit per la Yaris, qualora fosse omologato, potrebbe costare, detratti i 3.500 euro di bonus statale, circa 9.500 euro, con autonomia di circa 150 chilometri“.

L’omologazione come esemplare unico costa 8.000 euro in più

Tutti gli altri modelli sono trasformabili senza problemi dal nostro reparto tecnico e sviluppo, progettando e realizzando un apposito kit, che montato sul veicolo, consentirà, tramite la Motorizzazione, l’omologazione come esemplare unico, con un costo aggiuntivo al kit di circa euro 8.000.

Nessun ostacolo tecnico ma legislativo

“Il problema non è quindi tecnico ma legislativo e per rendere più vantaggiosa la trasformazione, sarebbe sufficiente, ad esempio, come da noi già richiesto, da tempo, al Parlamento, che le società accreditate, possano omologare, sotto la propria responsabilità, i kit per categorie di massa dei veicoli e non per singolo modello“.