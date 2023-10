Compro la 500e o un altro diesel?

Compro la 500e o resto sul diesel? Michele, un lettore friulano, per lavoro fa 30 km al giorno e presto dovrà cambiare auto, ma è ancora indeciso. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Compro la 500e o…/ Ho solo due colonnine vicino casa e mettere la wall-box costa

“Entro alcuni mesi avrei intenzione di cambiare la mia Bravo diesel di 13 anni con una piccola elettrica nella fattispecie la 500e con batteria da 42kWh. Nella mia zona, Codroipo in provincia di Udine, non ci sono molte colonnine, per la precisione 4 di cui 2 al momento non funzionanti. Inoltre, abitando in condominio e non avendo prese elettriche in garage, avrei parecchi problemi a ricaricare a casa. Se non attraverso un lungo cavo da fare scendere dal terrazzo fino alla strada. In queste condizioni, mi ritrovo a scegliere se abbandonare l’idea e optare nuovamente su un diesel (con cui mi trovo tuttora benissimo). Oppure se fare un investimento a lungo termine installando una wall-box e cambiando l’erogazione a 6kW domestici dagli attuali 3,3. La EV farebbe al caso mio: percorro circa 30km al giorno durante la settimana e 150 nei weekend, prevalentemente vicino casa. Cosa mi consigliate? Nell’immediato l’investimento sarebbe tutt’altro che conveniente, dovendo ammortizzare la wall-box“. Michele Mosticchio

Risposta. Ci sembra che il problema della ricarica sia un po’ sopravvalutato, come spesso accade a chi si avvicina per la prima volta all’auto elettrica. La 500e Red Berlina, con batteria 42 kWh, ha un’autonomia dichiarata di 331 km. È vero che d’inverno questo range cala, ma resta comunque sufficiente per coprire per più giorni la distanza quotidiana di 30 km. Bisogna solo capire se le due prese della colonnina vicino casa sono normalmente disponibili, ma nell’uso reale sicuramente imparerà a ricaricare nei tempi morti anche altrove. Il tema vero per chi fa un migliaio di km al mese come Michele ci sembra il costo della ricarica, da gestire trovando l’offerta giusta tra gli abbonamenti proposti dai gestori. Individuando tariffa e numero di kWh adatti alle sue esigenze. Da scartare a priori, invece, la soluzione garibaldina di far scendere un cavo dal terrazzo.