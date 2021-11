Colonnine Total in 150 stazioni autostradali (ma in Francia)

Colonnine Total in 150 stazioni di servizio autostradali in Francia. Sulle orme di Shell, il colosso petrolifero francese punta sulle ricariche ad alta potenza.

Colonnine Total: potenze in DC fino a 175 kW

In attesa di capire che cosa farà l’Eni in Italia, dopo l’acquisizione di BeCharge, ci accontentiamo di assistere (con una punta d’invidia) a quel che accade vicino a noi. 200 milioni di euro in un anno è l’investimento messo in campo da TotalEnergies, con scadenze molto ravvicinate. Già entro fine 2021 la multinazionale francese promette di dotare 60 stazioni autostradali di stazioni con ricarica in corrente continua DC. Con potenze comprese tra 50 e 175 kW. Per la fine del 2022 il target è di attrezzare 110 stazioni in autostrade e superstrade, limitandosi alle sole ricariche da 175 kW. Infine, entro il 2023, TotalEnergies vuole arrivare a 300 stazioni di ricarica rapida, di cui 200 su autostrade e superstrade. Le restanti 100 anche nelle aree urbane. L’obiettivo dichiarato è di offrire ricariche ad alta potenza ogni 150 km.

Total: “Soldi che vengono dal petrolio…”

Sul sito francese Automobile Propre, TotalEnergies non manca però di sottolineare da dove arrivano i mezzi per tutte queste installazioni. Ovvero: sono enormi investimenti possibili “grazie agli introiti generati dalle nostre attività negli idrocarburi. L’installazione di terminali ad alta potenza nelle nostre stazioni su autostrade e superstrade in Francia contribuisce al piano delle 100.000 voluto dal governo”. Par di capire che in realtà nel Paese transalpino si possa contare anche su iter autorizzativi ben più celeri dei nostri. In Italia la rete autostradale resta in larghissima parte scoperta. E anche il piano annunciato da Free to X, la società creata da Autostrade per l’Italia (ASPI), procede piuttosto a rilento. Costringendo chi viaggia a uscire per ricaricare, cercando colonnine vicino ai caselli.

