Clima & dintorni, 5 cose semplici che ho capito. Non sono uno scienziato, ma visto che la faccenda riguarda tutti cerchiamo di fare chiarezza su alcuni punti.

Clima & dintorni (1): possono più gli scienziati della politica.

La Cop 26 ci ha confermato quel che temevamo: la sfida del clima è troppo grande per la politica. Troppe divisioni, non solo tra Russia & Cina e il resto del mondo, ma anche all’interno dei singoli Stati. Che, peraltro, prendono solo impegni a lungo termine, con il rischio che un avvicendamento alla presidenza (tipo un nuovo Trump negli Usa) porti a rimangiarsi tutto. L’unica speranza è nella tecnologia, che ormai (lo sappiamo per esperienza personale) pesa nelle nostre vite molto più della politica. Lo ha spiegato bene Claudia Tibaldi, una scienziata italiana che che vive e lavora da 30 anni negli Stati Uniti in un’intervista al Corriere. Come? Non si sa, forse con tecniche come la cattura della CO2 in atmosfera. “Realisticamente credo che sarà molto più facile risolvere il problema del riscaldamento globale così. Piuttosto che cambiando il nostro stile di vita radicalmente come la politica promette di voler fare“.

Clima & dintorni (2) Quale tecnologia? Ah, saperlo…

Bill Gates scommette sul nucleare pulito, altri sulla cattura della CO2...La verità è che, ovviamente, non ci sarà un’unica tecnologia e che al momento si procede per tentativi. Il concetto è riassunto in modo molto chiaro da Federico Fubini, analista del Corriere: “Immaginate di dover attraversare il deserto a piedi per 300 km per sfuggire a una minaccia imminente. Immaginate di partire avendo acqua solo per i primi 100 km. Vi direte che la prospettiva di incontrare un’oasi dopo 100 km è verosimile e con quella vi mettete in cammino.Ma per ora non sapete dove si trova un’oasi. La transizione energetica nella quale si sta lanciando l’Europa è così, una scommessa senza alternative su ciò che accadrà in seguito. Una speranza in tecnologie che si intravvedono ma, nella forma attuale, non risolvono il problema“. Rende l’idea?

Clima e dintorni (3) Che cosa è green e cosa no?

Il premier Mario Draghi ripete che i soldi per la transizione ecologica ci sono e che questo è l’ultimo dei problemi. Ma per capire come spenderli bisogna stabilire che cosa è “green” e che cosa no. Sull’idrogeno, per esempio, persiste tuttora una grande confusione. E ora ci si aspetta che sia l’Europa, nel senso della UE, a fissare paletti precisi, su cui costruire una road map di lungo respiro. Lo dice lo stesso ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, uno scienziato prestato alla politica che spesso non aiuta a chiarirci le idee: “Aspettiamo la tassonomia UE. L’Europa deve stabilire i criteri. Quali sono le sorgenti di energia cosiddette verdi. È un lavoro fondamentale.Poi ogni Paese calibrerà autonomamente il suo Energy mix, ma bisogna fare chiarezza su dove e come“. (P.S. “La tassonomia è la disciplina che si occupa della classificazione gerarchica di elementi viventi o inanimati”, fonte Wikipedia).

Noi che possiamo fare? (4)

Certo non possiamo risolvere da soli un gigantesco problema globale come questo.Ma questo non può essere un alibi per continuare con gli sprechi di sempre. Sentiamo un scienziato di indubbie capacità come il premio Nobel Giorgio Parisi: “Ho l’impressione che le cose non siano ben capite e ritenute necessarie. Non vedo la gente che installa pannelli solari sui tetti.A Roma se facciamo una ricognizione sui tetti vediamo più piscine che pannelli solari. È evidente che le amministrazioni comunali dovrebbero predisporre regole e sollecitare i condomini ad attuare degli interventi. Magari offrendo assistenza ai progetti senza onere alcuno“.

Le rinnovabili risolvono il problema? No, ma… (5)

No, ma possono attenuarlo e dare un buon contributo per risolverlo. Anche qui il fatto che l’energia prodotta da acqua, sole e vento non sia “LA SOLUZIONE” assoluta non può essere un alibi per non investirci. Eppure è quel che sembra avvenire in Italia, nei fatti e anche in certe dichiarazioni del ministro Cingolani. Sempre sul Corriere, il 1°novembre, Milena Gabanelli ha spiegato perché siamo così indietro sulle nuove installazioni, mentre altri Paesi stanno correndo. In tutta Italia, con la Puglia in prima fila, ci sono centinaia di impianti che attendono da una vita di essere autorizzati. Con istruttorie che durano anche 8 anni e coinvolgono file interminabili di enti di ogni ordine e grado. Basta che solo uno di questi si metta di traverso e tutto si blocca, dando vita a una lunga sequela di ricorsi e contro-ricorsi. Da cui escono vincitori soprattutto gli avvocati con le loro parcelle.