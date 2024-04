Classe G elettrica by Mercedes: la Casa di Stoccarda svela la versione a batterie di una delle sue icone. Non certo un’auto primo-prezzo, ma i miti sono miti…

Classe G elettrica con 116 kWh di batteria e 473 km di autonomia

Si chiama Mercedes-Benz G 580 e non nasce certo per chi vuole contenere i consumi (il dato combinato è di 30,3-27,7 kWh/100 km…). Ma la versione completamente elettrica dell’icona off-road, del marchio tedesco suscita comunque notevole curiosità, anche per chi (siamo in tanti) non se la potrà permettere. La Mercedes assicura che “la nuovissima Classe G elettrica rimane fedele al carattere del modello, conservando la sua silhouette spigolosa e tutti gli elementi iconici. Come le varianti a propulsione tradizionale, la sua carrozzeria è costruita su un telaio portante. Il team di sviluppo l’ha modificato e rinforzato per integrare l’unità elettrica. È stata mantenuta anche la combinazione di sospensioni anteriori indipendenti a doppio braccio e di un assale posteriore rigido di nuova concezione“. La batteria è integrata nel telaio portante, garantendo un baricentro basso, con capacità utile di ben 116 kWh. Autonomia WLTP fino a 473 km.

4 motori 432 kW, nelle pendenze estreme fa meglio del modello termico

La parte più interessante riguarda la propulsione. I 4 motori elettrici controllati singolarmente e alloggiati vicino alle ruote sviluppano una potenza massima totale di 432 kW. Insieme alle ridotte, selezionabili per il fuoristrada LOW RANGE, consentono caratteristiche di guida che la Mercedes definisce “uniche e funzioni esclusive“. Specificando che “in questo modo, G-TURN è in grado di girare il veicolo quasi sul posto, su superfici non asfaltate o non asfaltate. La funzione G-STEERING permette di ridurre notevolmente il raggio di sterzata durante la guida in fuoristrada. La funzione di avanzamento intelligente a tre velocità per i fuoristrada è come un cruise control per i fuoristrada. Mantiene la propulsione ottimale mentre il guidatore si concentra sulla valutazione del terreno“. Morale della favola: “La G 580 EQ può superare pendenze fino al 100% su superfici adatte. Il veicolo rimane stabile su pendenze laterali fino a 35 gradi. Con una profondità massima di guado di 850 mm, la Classe G elettrica supera di 150 mm le controparti a motore tradizionale“.

