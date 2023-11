Citycar elettrica o benzina? Alessio le ha entrambe…

Citycar elettrica o benzina? Dipende…Alessio le ha entrambe, una Ford Ka e una Volkswagen e-Up e spiega a chi conviene l’una o l’altra soluzione. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Citycar elettrica o benzina? Io ho due auto, una Ford Ka e una VW e-Up

“Seguo da un po’, sui social, sia gruppi NOwatt che PROwatt. Ognuno con idee completamente avverse all’altro. In famiglia ho due auto: una termica, Ford Ka+ Active, 1.2cc e 85cv, euro 6d del 2019, benzina. Una elettrica, VW e-Up!, 83cv, full Electric. Avendo ambedue le tipologie, tra l’altro praticamente di pari categoria livello, sento di esprimere qualche parere in favore e contro entrambe le tipologie di auto. Smentendo alcune leggende metropolitane presenti sia sui siti a favore che contro le auto elettriche. Di seguito vi dico perché elettrico a mio avviso è meglio e perché, in alcuni aspetti, ancora i tempi non sono maturi perché la gente sia obbligata ad acquistarlo. Che poi non è un obbligo attuale, ma lo sarà fra 12 anni. Con ovvi sviluppi tecnologici e burocratici ancora tutti da scoprire e con prezzi che per forza di cose caleranno“.

I punti a favore delle e-Up: è più comoda, manutenzione meno costosa…

“In rapporto alle dimensioni esterne, un’auto elettrica è molto più comoda (purché nata su progetto di auto esclusivamente elettrica). Non essendoci motori ingombranti, trasmissioni ecc, lo spazio è sfruttato più per la comodità dell’abitacolo che non per altro (le batterie trovano posto sotto il pianale). Io ho la Ka+ di 399cm e la e-Up! 20cm più corta. Stessa abitabilità e stesso bagagliaio. Quindi, per le stesse esigenze famigliari, un’elettrica potrebbe essere più piccola come dimensioni e quindi più facilmente parcheggiabile. Manutenzione meno costosa. È vero che le case auto hanno imparato ad alzare i prezzi per tutto. però fino ad un certo punto. VW: pacchetto due controlli (perché di controlli si tratta) 210 euro e due cambi filtri inclusi. Ford, un tagliando 250euro e mi aspetta fra poco quello della distribuzione, saranno dolori“.

…ci sono diversi risparmi e il piacere di guida è indescrivibile

“Risparmi multipli: Spesa chilometrica irrisoria (caricando a casa), bollo esentato per 5 anni e successivamente irrisorio rispetto alle termiche. Ztl e parcheggi gratuiti (almeno a Roma dove vivo), assicurazione più bassa (su tutte le voci, non so la Casco perché non l ho mai fatta, ma la mini-Casco sì). Tra la Ka e la Up pago almeno il 20% in meno sull’elettrica). Per le mie percorrenze di 106km al giorno, risparmio mediamente 2mila euro all’anno rispetto a quanto mi costava la mia vecchia Fiesta GPL (rottamata proprio per acquistare l’e-Up). Piacere di guida indescrivibile: guidi ad un pedale nel 75% delle percorrenze, grazie alla frenata rigenerativa. Ha ripresa e uno sprint pazzeschi, che mi fanno divertire un sacco. In montagna è una scheggia (tanto se salgo, poi recupererò in discesa, quindi 0 problemi); silenziosità assoluta, sembra di guidare immersi in una nuvola“.

I punti a favore di una termica: se abiti in condominio e non puoi ricaricare…

“Con la burocrazia e la classica poco lungimiranza italiana, la termica rimane l’acquisto migliore se abiti in condomini e non hai possibilità di farti una propria presa di ricarica. O per chi il posto auto proprio non ce l’ha. Puoi portare l’auto in qualsiasi meccanico in caso di problemi. A meno di cose particolari, tutti sanno mettere mano su tutte (ma anche questo, nel giro di qualche anno cambierà). Anche perché con l’elettrico non ci sono più rumorini da capire: si fa diagnostica e si ripara, esperienza personale. In caso di emergenza, l’auto è sempre pronta e, nel caso non lo fosse, basta poco a rifornirla. Con l’elettrica, se torni a casa scarico e hai un’emergenza, a meno che non vivi vicino una HPC e che l’auto sia in grado di caricarsi velocemente, sei nei guai. Lunghissimi viaggi più comodi (parlo di oltre 750km giornalieri). Sotto questa soglia, un’elettrica attuale, con batteria da 60kWh e capacità di ricarica 100kW, può non fare rimpiangere una termica). Capacità di traino: se uno ha roulotte, gommone ecc, sono poche le EV omologate“.

Citycar elettrica o benzina? Oggi non spenderei 15 mila euro per una termica…

“Vi lascio con due conclusioni personali: 1) se dovessi acquistare un’auto adesso, di certo non spenderei più di 15mila euro per una termica. Perché sarebbe un’auto destinata a non valere nulla in futuro e a subire sempre maggiori limitazioni. Piuttosto, spenderei il meno possibile, comprando usato, o tirerei il più possibile quella già in mio possesso e programmerei l’acquisto di un’elettrica nel prossimo futuro. 2) l’elettrico, allo stato attuale (ma visti i continui progressi, secondo me già tra due o tre anni questo ragionamento sarà obsoleto) È PER MOLTI MA NON ANCORA PER TUTTI. Spero che queste considerazioni possono darvi spunto per un dibattito che metta d’accordo sia pro che NOwatt“. Alessio Barcone