Citroen E-C4 del 2021 in vendita: la propone Roberto un lettore intenzionato a passare a Tesla. Chi fosse interessato può scrivere a info@vaielettrico.it .

Citroen E-C4 con 30 mila km a 25 mila euro

Immatricolazione : Marzo 2021

: Marzo 2021 km percorsi: circa 30.000

circa 30.000 Prezzo: 25 mila euro

25 mila euro Contatti: info@vaielettrico.it

breve descrizione che Roberto ci ha inviato per la sua vettura in vendita (in basso i principali dati tecnici tratti dal nostroListino interattivo): “Sono un possessore di una Citroen E-C4 da Marzo 2021 con 30000 km circa. La vendo perché vorrei passare a Tesla 😊. L’auto è come nuova , confortevole, spaziosa. Allestimento Feel Pack. Prezzo 25.000 euro. Grazie a Vaielettrico per la disponibilità”. Ecco lache Roberto ci ha inviato per la sua vettura in vendita (in basso i principalitratti dal nostro): “Sono un possessore di una Citroen E-C4 da Marzo 2021 con 30000 km circa. La vendo perché😊. L’auto è come nuova , confortevole, spaziosa. Allestimento Feel Pack. PrezzoGrazie a Vaielettrico per la disponibilità”.

