Ci risiamo coi rincari: luce verso un +10%

Ci risiamo coi rincari: le prime settimane d’autunno segnano una nuova crescita delle quotazioni di luce e gas all’ingrosso. Si prevede un +10% sulle bollette.

Ci risiamo coi rincari: elettricità +33% all’ingrosso, ora è a 0,16 al kWh

A inizio mese di ottobre, il costo dell’energia elettrica all’ingrosso è stato in più occasioni al di sotto dei 0,12 €/kWh. Nel corso della seconda settimana di ottobre, però, si è registrato un netto aumento: il prezzo giornaliero è ora prossimo ai 0,16 €/kWh (+33%). Per trovare un valore così elevato è necessario tornare a febbraio 2023. Tuttavia, effettuando un confronto con lo stesso periodo del 2022, siamo ancora ben lontani dal prezzo d’acquisto di 0,21 €/kWh registrato a ottobre dell’anno scorso.

L’aumento delle quotazioni all’ingrosso rischia di tradursi in un sostanziale incremento delle spese per i consumatori finali. Le stime dell’Osservatorio Segugio.it evidenziano la possibilità di un rincaro di circa il 10% sulla bolletta.

Rincaro in arrivo su tutti i profili tariffari

Segugio.it ha simulato la spesa nel primo anno di fornitura sulle migliori tariffe del mercato applicando i prezzi previsionali aggiornati alla prima settimana di ottobre. Ha poi ripetuto la simulazione applicando i prezzi della seconda settimana di ottobre, e ha calcolato la differenza. Le migliori tariffe del mercato oggi sono variabili e dunque direttamente legate al prezzo futuro dell’energia e del gas. Il rincaro della spesa è generalizzato e colpisce tutti i profili di consumo considerati. Ovvero 1.500 kWh e 2.700 kWh per l’energia elettrica, 1.000 Smc e 1.400 Smc per il gas naturale). L’aumento delle quotazioni all’ingrosso colpisce anche i consumatori che attualmente hanno già una tariffa indicizzata.

Ci risiamo coi rincari, anche per le tariffe a prezzo fisso

All’orizzonte, inoltre, potrebbe esserci anche un nuovo aumento per le tariffe luce e gas a prezzo fisso, tornate sul mercato nel corso del 2023 dopo essere sparite nel 2022 a causa dell’instabilità delle quotazioni all’ingrosso. I fornitori del Mercato Libero potrebbero modificare i listini e proporre un prezzo più alto sulle tariffe bloccate sia per fronteggiare gli aumenti dei prezzi all’ingrosso sia per proteggere la propria marginalità in uno scenario più volatile. Attualmente, le migliori tariffe sul mercato consentono di bloccare il prezzo per 12 mesi a 0,17 €/kWh per l’energia elettrica e 0,69 €/Smc per il gas naturale. Ma davanti a noi c’è uno scenario complicato, soprattutto se si considera la probabile fine del Mercato Tutelato nel corso del 2024.

