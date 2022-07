Ci costringono alle elettriche già ora, rincarando la benzina

Ci costringono alle elettriche già ora, portando il prezzo della benzina a livelli insostenibili. È l’accusa di Renzo, un lettore infuriato. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che quesiti e interventi vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Ci costringono alle elettriche, altro che 2035

“Cari amici di Vaielettrico, non c’è bisogno di aspettare il 2035 per costringerci obtorto collo a passare alla macchina elettrica. Nonostante gli aiutino del governo, il prezzo della benzina continua ad aumentare in modo insostenibile. Costringendo gli automobilisti a non usare l’auto e i distributori a chiudere. Sento dire che da noi il prezzo della Verde e del gasolio è tra i più alti d’Europa. Un’altra conferma del fatto che anche il nostro governo a parole è contro l’auto elettrica, ma nei fatti finisce per favorirla. Con una mano dà, con l’altra toglie, alla vecchia maniera. Ma non mi avrete: piuttosto dimezzo l’uso dell’auto, ma una macchina con quei motorini che non si sentono neanche non la compro. Fatevene una ragione, Europa o non Europa“. Renzo Pedretti.

Se c’è una congiura, non è certo qui in Italia

Risponde Mauro Tedeschini. Cominciamo col dire che non è vero che da noi il prezzo della benzina è tra i più cari d’Europa. Il nostro governo è tra i più attivi nel calmierare i prezzi dei carburanti e questo è un fatto. Lo dimostra questa tabella, realizzata con i valori di fine giugno. È vero invece che il costo dell’energia al kWh da noi è tra i più alti d’Europa. E quindi, nel confronto, sarebbero gli automobilisti elettrici ad essere penalizzati. Resta il fatto che noi non vogliamo convincere nessuno e non facciamo parte di nessuna lobby, né politica né industriale. Semplicemente raccontiamo questa nuova forma di mobilità. Privilegiando non le informazioni dei costruttori, spesso interessate. Ma le esperienze concrete di chi già guida un’auto, uno scooter, una bici, una barca o qualsiasi veicolo mosso da un motore elettrico. Nel bene e nel male. Io stesso ho qualche perplessità su questa decisione del 2035. Ma devo dare atto alla UE di avere il coraggio di prendere decisioni a lungo termine. Cosa sconvolgente per Paesi abituati a navigare a vista come il nostro.

