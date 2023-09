Che pacchia ricaricare gratis in A25, ma durerà?

Che pacchia ricaricare gratis in autostrada, nella stazione di servizio nei pressi dell’uscita Chieti-Pescara, ma durerà? Lo chiede Emanuele, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Che pacchia ricaricare gratis, a me è capitato in Abruzzo, una bella sorpresa

“Mi chiedo e vi chiedo: quanto durerà la ricarica gratis in autostrada? Confesso che è una pacchia di cui anche il sottoscritto ha approfittato. In arrivo da Roma e di passaggio a Pescara, mi sono fermato nell’area di servizio Brecciarola per comprare un po’ di vino abruzzese. Davanti al market ho visto una piazzola di ricarica completamente vuota e ho chiesto alla cassa come ricaricare, non vedendo lo spazio per strisciare la solita card. Rivolgersi al benzinaio, mi hanno detto. Cosa che ho fatto, trovandolo un po’ stupito che qualcuno gli chiedesse di ricaricare. Comunque sia, mi ha detto di seguirlo alla colonnina, dove ha strisciato una sua card e mi ha detto di ricaricare a piacere. E poi di chiudere io stesso la ricarica semplicemente togliendo il cavo e riponendolo. Cosa che ho fatto, prelevando circa 17 kWh nella mia Zoe mentre facevo qualche telefonata. Grazie, ma mi domando: quanto dureranno le ricariche gratis, visto che le varie Enel e Be Charge anche nelle colonnine lente fanno pagare più di 0,60?“. Emanuele Ricci.

Risposta. Per quel che ne sappiamo la ricarica gratis c’è appunto nelle aree di servizio in A24-A25 (gestione Sarni), sull’Autostrada dei Parchi che collegan Roma all’Abruzzo. E nei tratti dell’AutoBrennero. Fino a quando? Verosimilmente fino a quando le auto elettriche (e ibride plug-in) in circolazione saranno poche e quindi il costo in termini di corrente elettrica erogata è modesto. D’altronde, come informa la società di gestione di A24-A25, si tratta di colonnine in AC con potenza fino a 22 kW. Che ti costringono a soste durante le quali qualche spesuccia al market la fai. Per la precisione sono a Montevelino nord, Montevelino sud, Brecciarola nord e Brecciarola sud, in prossimità degli svincoli di Magliano dè Marsi e Chieti-Pescara. Con colonnine attive dalle 6 alle 22.