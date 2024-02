Che fare della mia Merceders EQA con 117 mila km? Pietro è molto preoccupato: la garanzia sulle batterie sta per scadere, sarà da rottamare? Vaielettrico

La garanzia sulle batterie sta per scadere, che fare della mia Merceders EQA?

“Sono a un bivio. La mia auto, una EQA 250 ha già 117.500 km e in giugno compie tre anni. La garanzia per le batterie Mercedes è per otto anni o 160.000 km. Nel breve non posso cambiarla e tra un anno o poco meno raggiungerò la fatidica meta in km. La domanda è: che cosa mi aspetta? Mai nessuno (forse) si è spinto finora a questi estremi limiti. Mi ritroverò sicuramente con autonomia in calo, che porterà l’auto più o meno velocemente alla rottamazione con valore zero (penso ai prossimi inverni)? Prima dei km fatali, magari 10.000 km prima, pensavo di farla controllare per vedere a che percentuale di ricarica può ancora arrivare. Ma penso che la Mercedes anche in presenza di valori residui bassi, non la cambierà mai…. O NO ? Per riassumere: rischio concretamente di ritrovarmi in mano (e a piedi) un ‘monolito’ statico da rottamare senza altra soluzione o no? Grazie, ma sono veramente un po’ angosciato…. Aspetto con ansia un vostro gentile riscontro“. Pietro Vigliani

Finisce la garanzia, ma non la vita e il valore dell’auto

Risposta. Ci sembra una descrizione della situazione un po’ troppo tragica. La Mercedes dà quel tipo di garanzia perché è certa che la batteria non scenderà sotto certi livelli dopo 160 mila km ( o otto anni). Quindi non è che un’auto elettrica dopo 117 mila km sia da buttare. Prima di fare qualsiasi considerazione, bisogna fare un check della batteria, per capire quanta capacità (e quindi quanta autonomia) è stata persa in questi primi tre anni. Non sappiamo quale versione possiede Pietro, ma anche quella con la batteria più piccola (da 66 kWh) offre in origine un’autonomia di 434 km. Se anche la capacità fosse scesa di un 10%, saremmo comunque vicini ai 400 km. Peraltro sui siti specializzati nelle vendite di auto usate la EQA mantiene una buona quotazione . Quindi: nessun monolito statico da rottamare, ma un’auto che ha ancora un buon valore e che può essere utilizzata ancora a lungo.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico