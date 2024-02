CFMoto: in arrivo la versione elettrica della 450SR?

I cinesi di CFMoto lavorano allo sviluppo di una nuova moto elettrica. Alcuni brevetti svelano che il modello condividerà il telaio a traliccio con le “sorelle” termiche 450SR e 450NK. Una soluzione per abbattere i costi di produzione?

Nel settore delle auto è una pratica già in uso, specie per i veicoli di fascia più economica: sfruttare i telai e le componenti di modelli tradizionali a combustione per costruire attorno ad essi nuovi veicoli a zero emissioni. Questa soluzione, utilizzata dalle case produttrici anche per risparmiare sui costi di produzione, comincia ad essere applicata ora anche alle motociclette elettriche.

Lo abbiamo visto con le prime ibride ed elettriche Kawasaki – che condividono diversi spunti tecnici con le corrispettive a benzina – e lo rivediamo oggi buttando un occhio ad alcuni brevetti di CFMoto scovati in rete. Disegni che mostrano il progetto di una moto elettrica con un telaio tubolare a traliccio identico a quello utilizzato dai modelli termici 450SR e 450NK.

Stessa moto con cuore elettrico

Da quello che si evince, a livello strutturale, la moto appare la stessa. Il pacco batterie e il motore elettrico, nonché l’elettronica di controllo, trovano alloggio all’interno del telaio e sfruttano gli stessi supporti dedicati al blocco motore termico. Anche sospensioni, forcellone e sella restano invariati.

Inevitabile che con questa soluzione le misure e i pesi di motore e pacco batterie dovranno necessariamente adattarsi ad un telaio già esistente, lasciando quindi meno libertà di manovra ai costruttori rispetto alle moto elettriche ex-novo.

Probabilmente a risentirne maggiormente sarà proprio la capacità delle batterie, un po’ sacrificata proprio a causa degli ingombri ridotti.

Questo fa pensare che l’elettrica CFMoto potrà essere paragonabile come prestazioni ad un 125 termico, anche se ancora non si parla di performance o di autonomie.

Si risparmia sui costi?

C’è da dire che questa strada potrebbe portare vantaggi all’azienda in termini di riduzione dei tempi e dei costi durante la produzione in serie.

La condivisione strategica delle componenti – con moto termiche ed elettriche costruibili quindi sulla stessa piattaforma già esistente e rodata – consentirebbe senz’altro risparmi sostanziali. I quali, con ogni probabilità, avranno ripercussioni positive poi sul prezzo finale del veicolo.

Il progetto di CFMoto sembra sulla carta molto interessante. Vedemo quanto percorribile nel concreto e con quali tempistiche.