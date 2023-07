Casco: le novità per viaggiare sicuri… e freschi

Se ne parla sempre troppo poco. Ma in termini di sicurezza, alla guida di un motociclo, avere in testa un buon casco fa tutta la differenza del mondo.

Il mercato di settore è ovviamente ampio e variegato e in continua evoluzione col progredire di tecnologia e materiali. I nuovi criteri di omologazione, obbligatori dal 1° luglio, hanno alzato l’asticella della sicurezza e ora i brand si adeguano, lanciando sul mercato prodotti di ultima generazione che puntano soprattutto su comfort e massima ventilazione.

Nuova omologazione, più sicurezza

Passato un po’ in sordina, in Italia dal 1° luglio è diventata obbligatoria per tutti i caschi di nuova produzione l’omologazione ECE 22-06. Un nuovo standard che nel suo piccolo fa storia, perché sostituisce una normativa vecchia di ben 20 anni. Cambiano i tempi, cambiano i materiali, le tecnologie e di conseguenze è diventato necessario aggiornare anche gli standard di sicurezza di accessori fondamentali come i caschi protettivi dei motociclisti.

La nuova omologazione prevede maggiore severità e attenzione, oltre che varietà, nei test cui i caschi sono sottoposti in fase costruttiva, così da incrementarne la sicurezza.

In sintesi, la ECE 22-06 certifica la resistenza della totalità del casco a nuovi test di impatto più specifici, oltre ad introdurre norme per differenziare le omologazioni tra caschi integrali e jet. Prevista una diversa regolamentazione anche per installare accessori e/o dispositivi esterni.

Il consumatore nemmeno se ne accorgerà: i caschi omologati con la vecchia normativa ECE 22-05 si possono continuare ad utilizzare senza alcuna scadenza. Per i produttori, invece, dopo due anni di sperimentazione, da questa estate scatta l’obbligatorietà.

Nolan presenta il casco N30-4

Sull’onda del cambiamento, alcuni tra i più importanti brand di settore hanno già comunicato di aver alzato l’asticella in chiave sicurezza. In particolare Nolan, Tucano Urbano e Shark hanno lanciato nuovi modelli di casco nel rispetto della normativa aggiornata.

Partiamo da Nolan che ha presentato il modello N30-4, casco che si addice a vari utilizzi (moto, scooter) grazie alle diverse dotazioni tecniche e di design di cui è predisposto.

Si presenta in quattro versioni differenti (T, TP, XP e VP), per accontentare un po’ tutti: lo scooterista urbano, il motociclista “puro” ma anche chi ama l’off-road.

Dal classico jet al modello con mentoniera, il Nolan N30-4 non solo è molto sicuro ma anche ben ventilato. Che con questi caldi non guasta. Tra i punti di forza spicca, infatti, l’EVS – Extreme Ventilation System – un innovativo sistema di prese d’aria localizzate in grado di fornire comfort elevato anche a basse velocità.

Lato prezzi, la versione jet (T) costa 200 euro. Si sale a 240 euro per le altre tre varianti.

1 di 4

El’Max ed El’City, i jet di Tucano Urbano

Nuova sfida lanciata anche da un altro brand molto noto come Tucano Urbano. L’azienda milanese ha lanciato due nuovi caschi omologati ECE 22.06 dal design manco a dirlo molto “urbano”. Si chiamano EL’MAX ed EL’CITY e sono modelli jet in policarbonato che puntano su comfort e sicurezza.

El’Max è quello più “carenato”, con due prese d’aria, interni in microfibra traspirante e anallergica e doppia visiera (una parasole). Disponibile in tre colorazioni, ha un prezzo al pubblico di 160 euro.

Più cittadino è invece El’City. Un classico jet da scooter sempre ben ventilato (3 prese d’aria) e con ampie dotazioni di sicurezza. Anche qui troviamo tre colorazioni. Il prezzo è di 150 euro.

1 di 6

Nuove grafiche per Shark Citycruiser

Dall’Italia alla Francia, anche un player mondiale come Shark Helmets ha presentato alcune novità interessanti. Nello specifico, ha ritoccato il look del suo casco jet Citycruiser di ultima generazione. Si tratta di tre nuove grafiche della linea Krestone, che vanno ad arricchire con sottili inserti colorati (rossi, gialli, argento) la calotta del casco, aggiornandone lo stile.

Nelle intenzioni di Shark, le nuove tonalità dovrebbero garantire al Citycruiser “un design ancora più di impatto, giovane e sportivo”.

Il casco, di per sé, è già molto apprezzato, grazie a caratteristiche strutturali e di sicurezza di prima qualità. Dai materiali usati ai dettagli più tecnici, con una particolare attenzione anche in questo caso ai meccanismi di aerazione ergonomici.

E’ un casco dotato di tutto punto. I prezzi variano da 180 a 210 euro a seconda della colorazione e della grafica scelta.