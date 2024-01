Casa e auto che si parlano con Hyundai e Samsung

Casa e auto che si parlano? Hyundai e Samsung ci credono: partnership per servizi Car-to-Home e Home-to-Car, con connettività tra abitazioni e mobilità.

Casa e auto che si parlano: ecco per fare cosa

I clienti di Hyundai e Kia potranno controllare a distanza gli apparecchi a tecnologia digitale tramite comandi vocali e touch attraverso i sistemi di infotainment dell’auto. E, viceversa, potranno controllare a distanza diverse funzioni dell’auto tramite altoparlanti AI, TV e app per smartphone.

Ciò sarà possibile grazie all’integrazione organica tra i servizi per auto connesse e l’Internet of Things (IoT) di Samsung, SmartThings. Fruendo di un’esperienza di connettività ancora più completa nella loro quotidianità.

Esempi? in una calda sera d’estate gli utenti potranno attivare la Modalità Home per accendere il condizionatore o il purificatore d’aria. O avviare il robot aspirapolvere e accendere le luci. Tutto prima di arrivare a casa.

Oppure, prima di uscire, sarà possibile attivare la Modalità Away per spegnere le luci non necessarie e avviare l’aspirapolvere robot, per poi rientrare in un ambiente pulito. Oltre a pre-attivare l’aria condizionata dell’auto.

Regoli i tempi di ricarica col servizio di gestione casa

Inoltre, i proprietari di auto elettriche potranno utilizzare il servizio integrato di gestione domestico di SmartThings per controllare l’utilizzo di energia in casa e nel veicolo. E regolare i tempi di ricarica ottimali. Hyundai e Kia intendono espandere i loro servizi Car-to-Home e Home-to-Car ai clienti d’oltreoceano, collegando le piattaforme per le auto connesse e Samsung SmartThings.

Sviluppando sistemi di infotainment stabili e in grado di fornire questi servizi attraverso aggiornamenti over-the-air (OTA) e USB anche per i veicoli esistenti. Hyundai e Kia già offrono in Corea del Sud servizi Car-to-Home e Home-to-Car attraverso collaborazioni con aziende di telecomunicazione e di costruzioni. Grazie a questa partnership, il servizio Car-to-Home – precedentemente disponibile per device come luci, prese di corrente, valvole del gas, caldaie, aria condizionata e ventilazione – e quello Home-to-Car – condizionamento, accensione e gestione delle ricariche del veicolo – saranno ora ampliati per supportare connessioni con una più ampia gamma di dispositivi.

Bella la mia auto elettrica, ma ora risparmio o spendo il doppio? Sentiamo Paolo Mariano in questo VIDEO

— Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube