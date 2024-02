Cake, ecco perché ha dichiarato fallimento

Il produttore di moto elettriche ha presentato istanza di fallimento. Nonostante le vendite Cake non è riuscita a tenere a galla i conti.

L’azienda di Stoccolma ha dichiarato fallimento ed è un vero peccato. Le moto Cake sono dei piccoli capolavori: tecnicamente performanti e molto piacevoli da guidare; hanno un design minimalista e nordico, ma rappresentano un concept di stile innovativo e al tempo stesso declinato con coerenza su un’intera gamma. In più, oltre all’ovvio impegno sul fronte ecologico, Cake ha sostenuto diverse nobili cause, come ad esempio il sostegno ai ranger anti bracconaggio in Africa.

Le ragioni del fallimento di Cake

Le vendite per Cake non vanno male, lo scorso anno sono state prodotte circa 6.000 moto, ma ci sono stati due imprevisti che hanno messo duramente in crisi i conti del marchio svedese.

Il primo è legato a un richiamo con sostituzione di alcune batterie. Ci sono stati infatti casi di principi di incendio e Cake ha provveduto all’assistenza in garanzia. Questo ha sicuramente drenato fondi.

E se da un lato i soldi escono, dall’altro non arrivano. Alcuni media hanno rivelato che un investitore che sarebbe dovuto entrare con capitale nell’azienda, avrebbe cambiato idea all’ultimo momento.

Il risultato è che Cake a inizio febbraio ha dichiarato bancarotta e avviato l’iter di fallimento. Il futuro del brand non è chiaro e tantomeno quello degli oltre 130 dipendenti. La speranza è che si trovi un nuovo finanziatore che creda nel progetto.

