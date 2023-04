Brutta sorpresa alla colonnina con la Leaf

Brutta sorpresa alla colonnina con una Nissan Leaf: la racconta Stefano, un lettore che si è trovato in difficoltà per l’impossibilità di ricaricare. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Brutta sorpresa alla colonnina: la presa Chademo non c’è più…

“Sono possessore di una Nissan Leaf e+N-Connecta con la quale ho percorso quasi 83.000 chilometri in 2 anni. Alla lista degli imprevisti che si possono avere alla colonnina, volevo segnalarvi quello che mi è successo lunedì di Pasquetta. Quando sono andato a ricaricare ad un supermercato vicino alla casa dei miei genitori. Non era la prima volta che andavo a questa colonnina, che per me è molto comoda. Sia perché si trova nel parcheggio di un supermercato, sia perché si trova in uno dei miei percorsi abituali. Ma questa volta ho avuto una spiacevole sorpresa, che mi ha lasciato molto perplesso. Quando sono andato a prendere la pistola di ricarica, ho trovato che la Chademo era stata sostituita con una CCS….“

In viaggio non puoi ricaricare, perché non aggiornano le app?

“Ma la sorpresa è diventata un brivido quando ho visto che sulla app non era stata riportata questa modifica. E mi sono immaginato un viaggio un po’ più lungo e magari notturno, con anche questo imprevisto in più. E magari trovarsi a dover chiamare il carroattrezzi non perché si è pianificato male, ma perché le informazioni non erano attendibili….Posso capire le logiche di mercato che portano i gestori a sostituire una Chademo con una CCS. Ma la cosa che trovo difficile da accettare è che la APP non venga aggiornata per tempo, esponendo un “viaggiatore elettrico” a questo imprevisto…. Altra considerazione è legata al fatto che ritengo la LEAF una buona macchina in grado di accompagnarmi per diversi chilometri…. Ma con questa spada di Damocle in più, risulta difficile pensare ad un lungo futuro ☹. Saluti“. Stefano.

Brutta sorpresa alla colonnina: ma dove vai se l’app aggiornata non ce l’hai…

Risposta. Il problema è duplice. Da un lato c’è il fatto che lo standard Chademo è sempre meno diffuso nelle nostre colonnine, a tutto vantaggio del CCS. E questo crea una difficoltà oggettiva ai proprietari di Leaf, che potrebbe incidere sul valore dell’usato di queste auto. Anche se le colonnine che sta installando Free to X in autostrada al momento prevedono anche una presa Chademo. L’altro problema riguarda l’aggiornamento delle app, che sono la guida indispensabile per chi affronta un viaggio in auto elettrica. Su questo vorremmo accendere un faro. Perché con una situazione che cambia ogni giorno (le nuove installazioni si susseguono a ritmo sostenuto), disporre di una app aggiornata è fondamentale. Si possono evitare soste inutili per ricariche che si potrebbero fare in location molto più comode. E soprattutto evitare brutte sorprese come quella capitata a Stefano Come sempre, contiamo sulle segnalazioni dei lettori per valutare le app migliori. Anche per tempestività.

— Leggi anche: app e colonnine, di chi mi posso fidare? E iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico, per restare sempre aggiornato con articoli e video —