Boycott Tesla: in Svezia si allarga la protesta contro l’azienda di Elon Musk, che rifiuta di sottoscrivere un accordo salariale collettivo con i dipendenti locali.

Boycott Tesla: solidarietà ai dipendenti da postali e portuali

Tesla è proprio un’azienda di un altro pianeta. Lo è per le auto che costruisce, con tutto l’ecosistema che c’è attorno. Ma lo è anche per l’approccio alle relazioni sindacali, lontani anni luce dagli schemi in uso in Europa. Tanto più nei Paesi nordici, in cui la difesa dei diritti dei lavoratori passa anche per azioni di solidarietà molto concrete da parte dei colleghi di altri settori. Ora in Svezia gli addetti del settore postale hanno interrotto le consegne alle officine Tesla. Aderendo a uno sciopero contro il rifiuto dell’azienda di sottoscrivere un accordo salariale collettivo. Secondo il sindacato If Metall, questo significa che i pezzi di ricambio e i componenti delle auto non saranno consegnati. Lo sciopero è iniziato a fine ottobre, quando 130 meccanici di 10 officine Tesla in sette città svedesi hanno abbandonato il lavoro per la prima volta. Lo sciopero si è poi esteso ad altre officine e anche i lavoratori portuali hanno smesso di scaricare le auto Tesla in arrivo.

L’azienda non vuole trattare con i sindacati di settore

Il sindacato dei dipendenti postali (Seko) ha annunciato l’interruzione di consegna e ritiro della posta e dei pacchi da parte di PostNord e CityMail in tutti i siti Tesla in Svezia. “Rifiutandosi di rispettare le regole in vigore in Svezia, Tesla sta cercando di ottenere un vantaggio competitivo. Offrendo ai lavoratori salari e condizioni inferiori a quelli che avrebbero ricevuto in base a un contratto collettivo“, spiega Gabriella Lavecchia, n.1 di Seko. I contratti collettivi coprono in Svezia quasi il 90% dei dipendenti, garantendo salari minimi e sane condizioni di lavoro. Pur essendo iscritti al sindacato, i lavoratori non beneficiano dei contratti collettivi settoriali, perché Tesla non firma l’accordi. E respinge le richieste di sindacalizzazione dei 127 mila dipendenti in tutto il mondo. Oltre a If Mettall, altri sindacati annunciano misure di solidarietà. Tra cui il sindacato delle costruzioni, che cesserà i lavori di manutenzione nei siti Tesla dal 28 novembre.

