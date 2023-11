Bonus wallbox: come faccio senza estratto conto?

Bonus wallbox e cittadini disorientati nel compilare la domanda per ottenere l’incentivo. Daniele è bloccato sull’estratto conto: “Non riesco ad averlo prima del trimestre. Come fare?“. Graziano ha dubbi sulla fattura elettronica. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

“Chiedono l’estratto conto, ma non riesco a produrlo con la banca”.

“Vorrei segnalare un’anomalia nell’ultimo bonus colonnine domestiche dell’80%, le cui domande si trovano attualmente in fase di realizzazione. Tra la documentazione richiesta, vi è la copia dell’estratto conto bancario. Ora, tralasciando le inevitabili violazioni di privacy che ciò comporta, sto avendo un problema a produrlo.

In particolare la mia banca, Unicredit, produce estratti conto su base trimestrale, pertanto l’ultimo che ho è quello di giugno-settembre 2023. Avendo installato la wallbox tra ottobre e novembre 2023, chiaramente l’estratto conto non comprenderà il bonifico effettuato.

“Il documento non c’è, si può fare qualcosa per il bonus wallbox?”

“Ho provato a chiamare Unicredit ed effettivamente il prossimo estratto conto mi verrà emesso al 31 dicembre 2023, chiaramente fuori tempo limite per presentare la domanda, e che non è possibile averlo prima di tale data. Vorrei quindi capire, come mai non basta la sola copia di avvenuto bonifico o la lista dei movimenti bancari? Si potrebbe sollecitare il ministero a correggere il bando o eliminare proprio la necessità di avere l’estratto conto, in favore di una più semplice lista movimenti?„. Daniele C.

Risponde Gian Basilio Nieddu-Grazie Daniele per la domanda, la risposta l’abbiamo nelle Faq (le risposte alle domande frequenti) del bando gestito da Invitalia. La soluzione c’è anche se poteva essere più semplice. Questa la domanda: Non ho l’estratto conto, posso caricare un documento alternativo per attestare gli avvenuti pagamenti?

Questa la risposta: “Si, in mancanza dell’estratto conto al momento della presentazione della domanda, sarà possibile allegare la richiesta di emissione dell’estratto conto per il periodo di riferimento inviata all’istituto di credito, ed una lista movimenti con evidenza dei pagamenti effettuati per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica, riportante timbro dell’istituto di credito e firma del funzionario incaricato su ogni pagina, attestanti la validità del documento. Resta fermo che l’estratto conto potrà essere richiesto durante l’espletamento dei controlli di cui all’art. 9 comma 1 del decreto direttoriale 14 marzo 2023″.

I lettori ci hanno chiesto chiarimenti sulla fattura elettronica. Sempre dalle Faq. Questa la domanda: Non riesco a reperire la fattura elettronica dall’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Posso caricare la fattura tradizionale?

Questa la risposta: “La normativa prevede espressamente che alla richiesta di contributo siano allegate le fatture elettroniche relative alle spese sostenute. Qualora il richiedente non riesca visualizzare le fatture elettroniche accedendo alla propria area riservata presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate, potrà chiedere al proprio fornitore di fornirgli una copia in PDF della fattura elettronica d’interesse“.

