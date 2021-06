BMW raddoppia: pronte al lancio la la iX e la i4

BMW raddoppia. Dopo la i3 e la iX3, la gamma elettrica sarà completata entro l’anno da altri due modelli, la iX e la i4, di cui sono stati svelati altri dettagli.

BMW raddoppia: iX, Suv fino a 630 km di autonomia…

Le prime consegne della i3 sono previste per novembre. Le versioni saranno tre:

la iX xDrive 40 da 240 kW di potenza e batteria da 76,6 kWh (71 netti). Prezzi da 77.300 euro in Germania: da noi, vista la fiscalità più pesante, saremo sugli 80 mila.

la iX xDrive 50 da 385 kW di potenza e batteria da 111,5 kWh (105,2 netti) con autonomia di 630 km. Prezzi da 98.000 euro in Germania, circa 100 mila da noi.

la iX M60 arriverà nel corso del 2022, con una potenza di sistema impressionante: fino a 440 kW. Dovrebbe avere la stessa batteria da 105,2 kWh netti della 50.

la Sul suo sito BMW non indica solo la potenza massima di ricarica (200 kW per la batteria più capace e 150 kW per la più piccola), ma anche la curva di carica. Chi possiede un’auto elettrica, sa chi si tratta di un dato ancor più significativo, che ti dà la durata reale della sosta alla colonnina. Per la batteria da 105,2 kW, per esempio, rifornire dal 10 all’80% richieda circa 35 minuti, con potenza di ricarica media di 126 kW. Mentre con la batteria più piccola, da 71 kWh, la stessa operazione richiede 31 minuti, con potenza media di 96 kW. La iX è lunga 4,95 metri. Peso tra 2.365 e 2.585 kg a vuoto, a seconda di batteria ed equipaggiamento. Velocità massima limitata a 200 km/h.

…e i4, una berlina nel territorio di caccia di Tesla Anche la i4, una berlina lunga 4,78 metri (9 cm. in più della Tesla Model 3), arriverà a novembre in due versioni: la i4 eDrive 40 avrà una batteria da 83,9 kWh (80,7 netti), con motore elettrico da 250 kW sull’asse posteriore. Coppia massima è di 430 Nm, accelerazione 100 km/h di 5,7 secondi e velocità massima è limitata a 190 km/h. la i4 M50 avrà una batteria da 80,7 kWh, con due motori: uno sull’asse posteriore da 230 kW, uno sull’ anteriore da 190 kW. Potenza del sistema di 400 kW, disponibile in “Modalità Sport Boost” (nelle modalità “Comfort”, “Standard” e “Sport” è di 350 kW). Accelerazione 100 km/h in 3,9 secondi, con i 795 Nm di coppia.

Rifornire la i4 dal 10 all’80% richiede circa 31 minuti, che corrispondono a una potenza di ricarica media di 110 kW in questa fascia. Ora si attendono i prezzi per l’Italia: per la e Drive 40 dovrebbero essere allineati a quelli della Tesla Model 3 nelle versioni Long Range e Performance, da 60 mila euro in su.