Benzina ancora sopra 2€ e in prospettiva si preannunciano altri aumenti, dato che le quotazione internazionali dei prodotti petroliferi tornano a crescere.

Benzina ancora sopra 2€, con altri ricarica in arrivo

La quiete prima dell’ennesima tempesta? I prezzi sono rimasti ancora poco mossi sulla rete carburanti anche nella seconda parte della settimana. Anzi: a seguito dei ribassi operati su alcuni impianti, le medie nazionali dei prezzi praticati di benzina e diesel, in modalità self service, mostrano lievi riduzioni. Ma intanto le quotazioni internazionali dei due prodotti da giovedì hanno cambiato rotta e sono tornate a crescere con forza. Preannunciando altri rincari alla pompa per la settimana entrante. Veniamo all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 21/9. Il prezzo medio praticato della benzina modalità self è 2,005 euro/litro (2,007 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,995 e 2,025 euro/litro (no logo 1,996). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,943 euro/litro (rispetto a 1,944), con i diversi marchi tra 1,938 e 1,962 euro/litro (no logo 1,934).

Attesa per gli aggiornamenti dei prezzi alla colonnina

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,142 euro/litro (2,143 il precedente), con gli impianti colorati tra 2,075 e 2,207 euro/litro (no logo 2,047). La media del diesel servito è fermo a 2,081 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 2,021 e 2,146 euro/litro (no logo 1,986). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,718 e 0,746 euro/litro (no logo 0,704). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,395 e 1,477 (no logo 1,401). Quanto ai prezzi delle colonnine per auto elettriche, in genere i listini vengono aggiornati a fine settembre. Un po’ tutti i gestori sono in attesa della decisioni di Enel X Way, di gran lunga leader di mercato. Ulteriori rincari darebbero un’ulteriore mazzata a prezzi già molto sostenuti, attenuati solo grazie agli abbonamenti. Ma non si può escludere nulla.

